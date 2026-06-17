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사회
성균관대 ‘흉기 난동’ 예고글…재학생이 썼다
동아일보
업데이트
2026-06-17 18:21
2026년 6월 17일 18시 21분
입력
2026-06-17 18:18
2026년 6월 17일 18시 18분
최재호 기자
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게티이미지뱅크
성균관대 온라인 커뮤니티에 흉기난동 예고글을 올린 재학생이 경찰에 자수했다.
17일 경기 화성동탄경찰서에 따르면 이날 오전 1시 35분경 성균관대 온라인 커뮤니티 ‘에브리타임’에 ‘내일 12시에 운동장으로 집합하라. 호남 지역 출신 학생 등을 상대로 칼부림을 벌이겠다’는 내용의 게시글이 올라왔다.
경찰은 서울과 수원 성균관대 캠퍼스에 경력을 배치하고 게시글 작성자의 IP를 추적하는 등 수사를 진행했다.
이후 해당 내용이 언론에 보도되자 20대 남성 1명이 이날 오후 2시 17분 112에 전화해 “예고글을 본인이 작성했다”는 취지로 자진 신고한 것으로 전해졌다. 이 남성은 성균관대 서울캠퍼스에 재학 중인 것으로 알려졌다.
경찰은 해당 남성에게 공중협박 혐의를 적용해 조사 중인 것으로 알려졌다.
#성균관대학교
#에브리타임
#호남
#칼부림
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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