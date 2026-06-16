울산, AI 교육 거점 세 곳으로 확대

중구 우체국, 북구 복지관 추가
울산시가 인공지능(AI)·디지털 교육 거점을 3곳으로 늘리고 찾아가는 교육을 확대하는 등 시민 대상 디지털 역량 강화에 나선다.
AI-키오스크-드론 등 활용 교육
울산시는 12월까지 운영하는 ‘2026년 AI 디지털배움터’ 교육 참여자를 모집한다고 15일 밝혔다. 올해는 교육 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다.
기존 남구 종하이노베이션센터 1곳에서 운영하던 거점센터를 중구 성안동우체국과 북구 울산제2시립노인복지관까지 확대해 모두 3곳에서 운영한다. 주말·야간반도 새로 편성해 직장인과 시민의 참여 기회를 넓힌다.
거점센터에서는 AI 활용법을 비롯해 디지털 기기 사용 교육, 생활밀착형 디지털 서비스 교육 등을 제공한다. 무인안내기(키오스크), 드론, 디지털 건강관리 기기 체험과 맞춤형 상담 서비스도 운영한다.
찾아가는 파견 교육도 확대된다. 복지관과 경로당, 돌봄센터뿐 아니라 읍·면·동 단위까지 교육 범위를 넓혀 시민들이 거주지 인근에서 교육받을 수 있도록 했다.
울산페이와 울산버스 애플리케이션, 지갑 없는 주차장 등 지역 공공서비스 활용법은 물론 개인정보 보호와 해킹 예방 등 디지털 범죄 대응 교육도 함께 진행한다. 교육환경이 열악한 지역을 직접 찾아가는 교육 버스도 기존 1대에서 2대로 늘린다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
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