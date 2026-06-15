2028학년도 수시, N수생 지원 대폭 제한… 주요 10개大 ‘졸업생 불가’ 올해의 2.5배

  • 동아일보

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“현 고2와 등급제 달라 공정성 문제”
9등급제 마지막 세대 N수 빨간불
“반수생 등 올 수시 대거 몰릴 수도”

지난해 11월 22일 서울 성동구 한양대학교 서울캠퍼스에서 열린 2026학년도 인문계열 논술고사를 마친 수험생들이 귀가하고 있다. 2025.11.22 한양대학교 제공
지난해 11월 22일 서울 성동구 한양대학교 서울캠퍼스에서 열린 2026학년도 인문계열 논술고사를 마친 수험생들이 귀가하고 있다. 2025.11.22 한양대학교 제공
서울대 등 국내 주요 10개 대학이 2028학년도 대입 수시 모집에서 N수생(대학 입시를 두 번 이상 도전하는 수험생)의 지원 자격을 대폭 제한한 것으로 나타났다. 현재 고교 2학년이 지원하는 2028학년도 대입부터 내신 성적은 5등급제가 적용된다.

종로학원이 14일 서울대 연세대 고려대 성균관대 서강대 한양대 중앙대 경희대 이화여대 한국외국어대 등 10개 대학의 2028학년도 수시 모집 선발 인원을 분석한 결과 N수생의 지원이 제한된 전형의 모집 인원을 모두 더하면 4894명에 달한다. 이는 전체 수시 선발 인원(2만264명)의 24.2%로 2027학년도(1942명) 대비 약 2.5배로 늘었다.

대학별로는 서울대의 ‘N수생 지원 불가’ 전형 모집인원이 728명으로 가장 많았다. 서울대 전체 수시 전형 모집 인원(2313명)의 31.5%로, 전년(514명)보다 41.6% 증가했다. 고려대는 672명(27.1%), 연세대는 564명(24.0%)으로 전체 수시 선발 인원 20% 이상에서 N수생 지원을 차단했다. 과거 N수생 지원 제한이 없었던 성균관대 한양대 경희대 이화여대 한국외국어대 등 5개 대학도 2028학년도에 관련 전형을 새로 도입했다.

전형별로는 교과 성적 중심의 학생부교과전형에서 N수생 지원 불가 인원이 전체 모집 인원의 83.3%(4079명)에 달했다. 고려대와 서강대는 정시 모집에서도 내신 성적을 요구하는 일부 전형에서 N수생 지원을 제한했다. 2028학년도에 N수생 지원 불가 인원을 크게 늘리는 이유는 내신 9등급제 성적을 5등급제로 변환하는 과정에서 발생할 수 있는 공정성 시비 등을 사전에 차단하기 위한 것으로 보인다.

2027학년도 입시에 교과 성적이 우수한 N수생과 반수생이 대거 몰릴 것이라는 전망도 나온다. 임성호 종로학원 대표는 “2028학년도에는 N수생이 지원할 수 없는 전형이 대폭 늘어 내신성적이 우수한 N수생과 반수생이 올해 수시모집에 대거 몰릴 수 있다”며 “내신 성적이 좋은 고교 3학년 학생들은 수시 전형에서 대학수학능력시험 최저학력 기준을 맞추는 게 중요해질 수 있다”고 말했다.

#N수생#대입#수시 모집#내신 5등급제#공정성#제한
김수현 기자 newsoo@donga.com
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