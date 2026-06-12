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사회
100년 전 서울역의 모습은?
동아일보
입력
2026-06-12 04:30
2026년 6월 12일 04시 30분
전영한 기자
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11일 서울 중구 문화역서울284(옛 서울역)에서 열린 ‘서울역 2026: 다시 뛰는 심장’ 전시에서 관람객이 중앙홀에 설치된 증기기관차 모형을 관람하고 있다. 이번 전시는 서울역이 간직한 100년의 기억과 철도 문화를 조명한다.
#서울역
#문화역서울284
#증기기관차 모형
#전시
#관람
#철도문화
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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