‘예술 매칭펀드’ 시작… 기업이 1000만원 내면 2000만원 추가 지원

청주문화진흥재단, 총 1억 규모
충북 청주시문화산업진흥재단은 기업 후원금에 최대 200%를 추가 지원하는 ‘청주문화나눔 예술·기업 후원 매칭 지원사업’을 추진한다고 10일 밝혔다. 2025 예술경영대상을 받은 청주문화나눔은 개인과 기업 등의 후원·협력을 바탕으로 문화 사각지대에 문화예술 콘텐츠를 지원하고 다양한 문화예술 프로젝트를 실현하는 범사회적 문화기부 사업이다.
총 1억 원 규모로 진행되는 이번 사업은 기업 후원금 대비 최대 200%까지 추가 지원하는 것이 핵심이다. 예술단체가 기업으로부터 1000만 원을 후원받으면 청주문화재단과 국고보조금이 각각 최대 1000만 원씩 추가 지원돼 총 3000만 원 규모의 사업을 추진할 수 있다. 이번 사업은 한국문화예술위원회의 ‘2026년 지역재단 예술기업 매칭펀드 지원사업’ 공모에 선정돼 마련됐다. 지원 대상은 2026년 기업의 현금 후원 총액이 300만 원 이상 확정된 청주시 소재 문화예술단체다. 장르와 관계없이 7∼11월 청주에서 진행되는 사업이면 신청할 수 있다. 다만 문예진흥기금 지원을 받는 예술단체는 제외된다.
후원기업은 지역 제한 없이 최소 100만 원 이상 현금 기부가 가능한 기업 또는 사업자라면 전국 어디서나 참여할 수 있다. 예술단체와 후원기업이 사전 협의를 거쳐 공동으로 신청해야 하며, 단체와 기업 간 특수관계에 따른 거래성 후원은 지원 대상에서 제외된다. 단체별 매칭 지원 상한액은 2000만 원이다. 변광섭 청주문화재단 대표는 “이 사업은 지역 예술단체에는 안정적인 창작 재원을 확보할 기회를 제공하고, 기업에는 문화예술을 통한 ESG 경영과 사회공헌 실천 기회를 제공하는 상생 플랫폼”이라고 말했다. 공모 접수는 17일부터 23일 오후 2시까지다. 신청 방법과 제출 서류 등 자세한 내용은 청주문화재단 홈페이지와 전화를 통해 확인할 수 있다.
장기우 기자 straw825@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0