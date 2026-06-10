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사회
“한국이 보유한 세계기록유산은 무엇일까?”
동아일보
입력
2026-06-10 04:30
2026년 6월 10일 04시 30분
변영욱 기자
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세계기록의 날인 9일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 ‘2026 기록의 날 기념 전시’를 찾은 시민이 훈민정음 해례본, 조선왕조실록, 4·19혁명기록물 등 한국이 보유한 유네스코 세계기록유산 설명을 살펴보고 있다.
#세계기록의 날
#기념 전시
#유네스코
#한국 보유
#종로구
변영욱 기자 cut@donga.com
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