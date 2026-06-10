“한국이 보유한 세계기록유산은 무엇일까?”

  • 동아일보

글자크기 설정

세계기록의 날인 9일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 ‘2026 기록의 날 기념 전시’를 찾은 시민이 훈민정음 해례본, 조선왕조실록, 4·19혁명기록물 등 한국이 보유한 유네스코 세계기록유산 설명을 살펴보고 있다.

#세계기록의 날#기념 전시#유네스코#한국 보유#종로구
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스