서울런, 회원 1000명에 유료 AI 9종 무료 지원

‘서울런 AI’ 서비스 이달 출시
서울시는 고등학생 이상 서울런 회원 1000명을 대상으로 유료 생성형 인공지능(AI) 서비스 9종을 무료로 이용할 수 있는 ‘서울런 AI’를 이달부터 운영한다고 9일 밝혔다. 서울런은 사교육을 받기 어려운 취약계층 학생을 위한 무료 교육 플랫폼이다.
9종 AI 플랫폼 무료 이용 가능
서울런 AI는 월 구독료를 내야 이용할 수 있는 생성형 AI 서비스를 최대 9개월간 무료로 제공한다. 이용자는 챗GPT, 퍼플렉시티, 제미나이, 클로드, 라마, 미스트랄, 큐원, 그록, 업스테이지 등 9종의 AI 모델을 별도 가입이나 구독 없이 하나의 화면에서 이용할 수 있다. 학습 목적에 따라 적합한 AI를 선택해 활용할 수 있도록 했다.
이번 사업은 학생들이 비용 부담 없이 AI를 학습에 활용할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 최근 학생들이 공부 과정에서 AI를 활용해 궁금한 내용을 묻거나 정보를 탐색하는 사례가 늘고 있지만, 유료 구독 서비스 이용 여부에 따라 교육 격차가 발생할 수 있다는 점을 고려했다.
또 서울시는 9월 AI 전문가 특강을 열고, 11월에는 AI 활용 우수사례 경연대회를 개최해 학생들의 올바른 AI 활용 능력 향상도 지원할 계획이다. 시는 고등학생 이상 서울런 회원을 대상으로 선착순 1000명을 모집한 뒤 AI 윤리 가이드 학습과 사전 AI 역량 진단을 모두 마친 학생을 최종 선발할 예정이다. 선정된 학생에게는 월 2만 원 상당(1만 크레디트)의 이용권이 최대 9개월간 제공된다. 크레디트는 사용 서비스와 작업 종류에 따라 차등 차감된다. 또 이용률이 지나치게 낮거나 부적절한 사용이 확인될 경우 이용 자격을 제한하고, 발생한 공석은 추가 모집을 통해 충원할 계획이다.
이번 프로그램의 참여 신청은 9일부터 26일까지 서울런 홈페이지에서 받는다. 서울런 AI 운영 기간은 이달부터 내년 2월까지다. 정진우 서울시 평생교육국장은 “학생들이 비용 부담 없이 신뢰할 수 있는 환경에서 최신 생성형 AI를 학습에 활용하고 스스로 성장 경로를 설계할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
한재희 기자 hee@donga.com
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