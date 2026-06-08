무면허 만취 운전한 불법체류 베트남인 화성서 체포

술에 취한 상태로 수십 ㎞를 무면허로 운전한 불법체류 외국인이 경찰에 붙잡혔다.
8일 경찰에 따르면 경기 화성서부경찰서는 이날 도로교통법 위반(무면허 운전 및 음주운전)혐의로 베트남 국적 30대 남성을 현행범으로 체포했다.
이 남성은 이날 오전 1시 14분경 40여 분간 술에 취해 경기 시흥·안산·화성 지역 일대에서 스포츠유틸리티차량(SUV)를 몰며 수십 ㎞를 주행했다.
경찰은 경기 시흥 지역에서 “음주 운전이 의심되는 차가 있다”는 내용의 신고를 접수한 뒤 남성의 차를 특정했다. 이후 경기 화성시 서신면에 있는 한 마트 주차장에서 남성을 검거했다.
이 남성은 경찰로부터 도주하는 과정에서 도로를 역주행하는 등 난폭 운전을 한 것으로 전해졌다.
경찰은 검거 당시 남성의 음주 사실을 확인했고, 운전면허가 없는 상태임을 확인했다. 또 남성이 불법체류자인 사실을 확인해 출입국 당국에 그를 인계했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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