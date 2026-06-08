‘폭발 참사’ 한화에어로 대표, 중처법 위반 혐의 입건

7명의 사상자가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 손재일 한화에어로스페이스 사장이 중대재해처벌법 위반 혐의로 입건됐다.
대전경찰청 수사전담팀은 8일 “지금까지 1명을 입건해 수사 중이며, 한화 측 관련자 7명과 유족 5명에 대한 조사를 마쳤다”고 밝혔다. 앞서 1일 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생해 근로자 5명이 숨지고 2명이 다쳤다.
대전지방고용노동청은 손 사장을 중대재해처벌법위반 혐의로, 가재웅 대전사업장장을 산업안전보건법위반 혐의로 입건하고 조사 중이다. 경찰도 가 사업장장을 업무상과실치사·상 혐의로 입건해 수사 중이다.
경찰과 노동 당국은 또 입건된 관계자 2명과 참고인 1명 등 총 3명에 대해 출국금지 조치했다. 수사전담팀은 현재까지 확보한 증거를 토대로 사고 원인과 안전관리 체계 전반에 대한 수사를 이어가고 있다.
앞서 경찰은 지난 4일 한화에어로스페이스 대전사업장과 한화 본사, 한화 R&D 캠퍼스 등에 대한 압수수색을 실시해 서류와 전자정보 등 5400여 점을 확보했다. 또 관계자 휴대전화 6대를 압수해 디지털 포렌식 작업을 진행하고 있다.
경찰은 “압수수색을 통해 확보한 자료 분석 및 관련자 조사 등 면밀한 수사를 통해 이번 사고의 원인과 책임 소재를 명확히 규명하도록 노력하겠다”고 말했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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