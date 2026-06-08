‘도정 복귀’ 박완수 지사 “민생 안정 최우선으로”

신산업 육성 등 주요 방향 공유
6·3 지방선거에서 재선 고지에 오른 박완수 경남도지사가 향후 도정 운영 방향을 민생 행정과 신산업 육성, 기후위기 대응으로 삼고 행정력을 모을 방침이다.
경남도는 박 지사가 당선 직후인 4일 오전 경남도청에서 간부들과 복귀 후 첫 회의를 열고 주요 현안을 점검하는 한편 향후 도정 운영 방향을 공유했다고 7일 밝혔다. 박 지사는 이날 회의에서 ‘건전재정 기반의 민생 행정’을 적극 주문했다. 최근 완료된 경남도민생활지원금 지급에 대해 박 지사는 “경남도가 재정을 효율적으로 운영해 추가 채무 없이 생활지원금을 지급할 수 있었다”며 “서민과 취약계층을 위한 민생 안정 정책을 최우선 과제로 추진해 달라”고 말했다.
‘미래 신산업 육성’과 ‘기후위기 대응을 위한 행정 혁신’도 제시됐다. 경남 주력산업의 경쟁력을 강화하는 동시에 미래 성장동력 확보에도 속도를 내기 위해 △피지컬 인공지능(AI) △소형모듈원자로(SMR) △콘텐츠·소프트웨어 산업을 미래 핵심 산업으로 육성하겠다는 방침이다. 또 여름철 폭염 종합대책 등 기후위기에 대응한 행정체계 혁신에도 속도를 낼 방침이다.
한편 박 지사는 선거기간 제시한 공약을 도정 과제로 전환하기 위해 인수위원회 운영을 검토하고 있다. 인수위 구성은 ‘민선 9기 준비팀’ 형태로 소규모로 운영될 것으로 알려졌다.
도영진 기자 0jin2@donga.com
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