한동훈 세번째 출국금지…韓 “정치특검이 유치한 기싸움”

7월 12일까지로 출국금지 재차 연장
무소속 한동훈 의원이 12일 2차 종합특검이 자신의 출국금지를 연장했다면서 “이재명 정권의 정치특검이 유치한 기싸움을 하고 있다”고 비판했다.
“낙선 무산뒤 그냥 접으려니 창피한가”
한 의원은 자신의 페이스북을 통해 “오늘 또 아무 사유 없이, 아무 것도 안하고 저를 출국금지 연장했다”며 이같이 적었다. 그러면서 종합특검이 출국금지 기간을 4월 13일부터 7월 12일까지로 정한 자료를 함께 공유했다.
해당 자료에서 한 의원의 출국금지 사유에는 ‘사건 수사’라고 적혀져 있다.
한 의원은 “이재명 정권의 정치 특검에 묻겠다”며 “한동훈이 세 번이나 출국금지 당해야할 사유가 무엇인가. 한동훈을 세 번 출국금지 해놓고 그동안 뭐 했나”고 목소리를 높였다.
이어 “한동훈 낙선시키려고 출국금지 해놓고 선거 끝나서 그냥 접으려니 창피한가“라고 덧붙였다.
앞서 한 시민단체는 ‘쌍방울 대북송금‘ 사건을 조작 수사했다며 윤석열 전 대통령과 한 의원, 이원석 전 검찰총장과 당시 수사 검사 등 7명을 직권남용 및 모해위증 교사 혐의로 특검에 고발했다. 이재명 대통령이 연루된 쌍방울 대북송금 사건 관련 수사에 부적절한 영향력을 행사했다는 취지다.
특검은 4월 13일 ‘사건 수사’ 명목으로 한 의원 등을 출국금지했다. 이에 따라 5월 12일까지 출국이 금지된 상태였다. 이후 특검은 기한 만료를 앞두고 법무부에 기간 연장을 요청해 기간을 한 차례 늘렸다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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