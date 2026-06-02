“채원이 살해범 엄벌해달라”… 유족, 광주 여고생 이름 공개

광주 도심에서 흉기에 찔려 숨진 여고생의 유가족이 고인의 이름과 초상화(사진)를 공개하며 살인범에 대한 엄벌을 촉구했다.
1일 고(故) 이채원 양(17)의 부모는 딸의 초상화를 공개하고 “사람을 살리는 직업(응급구조사)을 꿈꾸고 누군가를 돕기를 좋아했던 아이를 잃은 뒤 가족의 삶은 완전히 무너져 내렸다”며 “채원이의 억울함을 풀고 같은 피해자가 다시는 나오지 않기를 바라는 마음으로 입장을 낸다”고 밝혔다. 이 양은 지난달 5일 0시 11분경 광주 광산구 월계동 거리에서 귀가하던 중 장윤기(23)가 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 장윤기는 범행 이틀 전부터 흉기 2개를 챙겨 다니며 범행 이후엔 피 묻은 옷을 무인세탁소에서 세탁한 것으로 조사됐다.
유족은 장윤기에 대해 “사법부가 엄중한 처벌을 통해 정의가 살아있음을 보여주길 바란다”며 법정 최고형 선고를 호소했다. 유족은 광주전남추모연대 등 시민사회단체와 함께 장윤기의 엄벌과 재발 방지 대책 마련을 촉구하는 서명운동을 펴고 있다. 광주지검은 2일 장윤기를 살인 혐의 등으로 구속 기소할 예정이다.
댓글 0