“우리 딸은 17살 이채원”…유족, 피살 광주 여고생 얼굴 공개

부모 “채원이 억울함 풀고
같은 피해자 나오지 않게
살해범 엄벌해달라” 촉구
광주에서 일면식도 없는 이에게 무참히 살해당한 여고생의 가족들이 피해자의 이름과 초상화를 공개하며 가해자에 대한 엄벌을 촉구하고 재발 방지를 당부했다.
고(故) 이채원 양(17)의 부모는 1일 이 양의 초상화를 공개하며 “사람을 살리는 직업을 꿈꾸고 누군가를 돕는 일을 좋아했던 아이를 잃은 뒤 가족의 삶은 완전히 무너져 내렸다”며 “채원이의 억울함을 풀고 같은 피해자가 다시는 나오지 않기를 바라는 마음으로 입장을 낸다”고 밝혔다.
유가족은 피의자 장윤기(23)에 대해 “추호의 동정도 받을 자격이 없는 범죄자”라며 “사법부가 엄중한 처벌을 통해 정의가 살아있음을 보여주길 바란다”고 했다.
이어 “친구들과 선생님들이 더 큰 고통에 빠지지 않도록 집중적인 심리치료 프로그램이 조속히 이뤄지길 바란다”며 “아이들이 상처를 딛고 일상으로 돌아갈 수 있도록 사회적 관심이 필요하다”고 말했다.
또 “LED(발광다이오드) 가로등과 고화질 폐쇄회로(CC)TV, 안심 비상벨 설치를 확대하고 하교 시간대 순찰을 강화해야 한다”며 “채원이의 희생이 지역사회 청소년 안전망을 바꾸는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.
이 양은 지난달 5일 새벽 0시 10분쯤 광주 광산구 월계동 한 도로에게 귀가하는 중 장윤기가 휘두른 흉기에 찔려 사망했다.
장윤기는 경찰 조사 결과 자신을 스토킹 범죄로 신고한 여성을 살해할 목적으로 인근을 배회하다가 해당 여성을 찾지 못해 이 같은 일을 벌인 것으로 드러났다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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