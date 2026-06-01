또 교제살인? 강동구서 여성 흉기 살해한 20대 긴급체포

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 1일 15시 32분

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경찰. 게티이미지뱅크
경찰. 게티이미지뱅크
20대 여성을 흉기로 찔러 살해한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

1일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 이날 살인 혐의를 받는 20대 남성을 긴급 체포해 조사 중이다. 그는 같은 날 오전 강동구에서 20대 여성에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받는다.

두 사람은 교제하던 사이로 추정되고 있다. 다만 두 사람 사이에 다툼 및 스토킹 신고·범죄 피해 이력은 확인되지 않았다. 남성은 범행 직후 다른 지역 경찰서에서 범행 사실을 자수했다.

경찰은 조사가 마무리되는 대로 남성에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.

#20대 여성#흉기 살해#20대 남성#강동구#교제 관계#강동경찰서
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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