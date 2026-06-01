광산구 “올가을 호수공원 버스킹 기대하세요”

광주 광산구가 거리 곳곳을 채울 버스킹 공연 준비에 나섰다.
광주 광산구는 지난달 28일 소촌아트팩토리에서 ‘너와 나의 선곡표_버스킹 in 광산’ 사전 워크숍을 진행했다고 밝혔다. 이번 워크숍은 단순 사업 설명회를 넘어 공연팀이 공연 일정과 장소, 주제까지 함께 기획하는 참여형 프로그램으로 운영됐다.
현장에는 공개모집을 통해 선정된 버스킹 공연팀과 문화예술 지원사업 참여팀 등 16개 팀이 모여 서로의 공연을 공유하고 협업 방안을 논의했다. 공연팀들은 수요 조사 결과를 반영한 공연 장소와 일정 현황을 살펴보며 원하는 공연 일정을 선택·조정했다. 또 같은 날 공연하는 팀끼리 공연 주제를 함께 정하며 무대를 공동 기획하기도 했다.
워크숍에 참가한 드림걸스팀 관계자는 “다른 팀과 직접 이야기를 나누며 공연 방향을 함께 고민할 수 있어 색다른 경험이었다”고 말했다.
광산구는 올해 ‘버스킹 in 광산’을 공연팀 주도형 방식으로 운영할 계획이다. 오는 9월부터 수완호수공원과 첨단쌍암공원 등 광산구 주요 공간에서 정기 공연을 진행하고 시민 반응 등을 고려해 추가 공연도 이어갈 예정이다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
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