초당순두부, 감자옹심이, 장칼국수…강릉 대표음식 10선은

강원 강릉을 대표하는 음식 10가지가 선정됐다. 강릉시는 유네스코 미식 창의도시로서의 정체성을 강화하고 지역 음식문화 자원을 체계적으로 발굴·육성하기 위해 ‘강릉 대표음식 10선’을 최종 선정했다고 31일 밝혔다.
대표음식 10선에는 초당순두부를 비롯해 감자옹심이, 장칼국수, 감자전, 커피, 물회, 한과, 막국수, 짬뽕순두부, 짬뽕(교동짬뽕) 등이 이름을 올렸다.
이번 대표음식 10선은 객관성과 대중성을 모두 확보하기 위해 전문가 평가와 시민·관광객 설문을 함께 반영하는 방식으로 선정됐다. 강릉시는 외식업계와 식품영양학계 등 미식 전문가 평가를 통해 강릉의 고유성과 역사성, 상품성 등을 갖춘 대표 음식 후보군 20선을 먼저 추렸다. 이어 11일부터 25일까지 시 홈페이지와 QR코드를 활용한 온·오프라인 대국민 설문조사를 실시해 최종 10선을 확정했다. 설문에는 시민 436명과 관광객 281명 등 모두 717명이 참여했다.
강릉시는 이번 대표음식 선정을 계기로 지역 식문화를 관광 자원으로 적극 육성할 계획이다. 강릉은 2023년 유네스코 창의도시 네트워크 가운데 ‘미식 분야 창의도시’로 지정된 바 있다.
홍삼녀 강릉시 문화예술과장은 “전문가들의 식견과 대중의 입맛을 모두 반영해 공정하게 선정한 만큼 이번 강릉 대표음식 10선이 강릉을 찾는 관광객들에게 훌륭한 미식 가이드가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 강릉의 고유한 식문화 자원을 글로벌 관광 콘텐츠로 육성해 유네스코 미식 창의도시로서의 위상을 강화해 나가겠다”고 말했다.
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