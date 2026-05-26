석유화학기업 근로자에 최대 80만원 지원금

충남, 대산석화단지에 89억 지원
충남도는 서산 대산석유화학단지의 근로자와 기업을 위해 ‘지역산업위기대응 맞춤형 지원사업’과 ‘버팀이음 프로젝트’ 지원 규모를 확대한다고 25일 밝혔다.
지역산업위기대응 맞춤형 지원사업에는 기업 지원과 인력 양성 등 2개 분야에 총 35억7000만 원이 투입된다.
기업 지원 분야에서는 시제품 제작과 기술 지도 등 기업 경영 안정 및 경쟁력 강화를 위한 사업을 추진한다. 중동 사태 장기화에 대응해 친환경·고부가가치 제품으로의 업종 전환 지원과 에너지 효율화 공정 개선 등 신규 프로그램도 도입한다. 인력 양성 분야에서는 기업 현장 맞춤형 교육과 실습형 직무 교육, 직업 전환 프로그램 등을 지원한다.
충남도는 기업 지원·사업화 분야에서 30개 기업을 선정했고, 40개 교육과정을 개설했다. 버팀이음 프로젝트는 석유화학산업 위기로 직격탄을 맞은 현장 근로자들의 고용 안정을 위한 사업이다.
충남도는 고용노동부 공모 사업 선정으로 확보한 40억 원을 활용해 서산 지역 일용직·화물차 근로자 3995명에게 1인당 50만 원씩 임금 보전 지원금을 지급했다. 또 정부 추가경정예산을 통해 13억 원을 추가 확보해 총 지원 규모를 53억 원으로 확대했다. 추가 예산은 석유화학기업 재직자 1600명에게 1인당 최대 80만 원의 지원금을 지급하는 데 활용할 예정이다. 신청은 다음 달 12일까지 대산읍 행정복지센터나 서산상공회의소 등을 통해 하면 된다.
안호 충남도 산업경제실장은 “석유화학산업은 충남과 서산 지역의 핵심 기간산업”이라며 “외부 충격 속에서도 기업과 근로자들이 흔들리지 않고 새로운 도약의 발판을 마련할 수 있도록 두 지원 사업 추진에 속도를 내겠다”고 말했다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
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