사이버대 6년 연속 신입생 수 1위… 11개 대학 49개 학과 모집

[미래를 준비하는 사이버대]
반려동물산업-응용수학 신설… AI커머스-문예창작학과 개편
내달 1일부터 신-편입생 모집
일반대학원 AI융합기술학 등 5개 학과 석-박사과정도 운영
서울사이버대학교(총장 이은주)는 △사이버대학 6년 연속 신입생 수 1위(2020∼2025 대학알리미 기준) △장학금 지급 총액 4년 연속 1위(2022∼2025 대학알리미 기준) △교육부 인증 최고 평가 3회 연속 A 획득(2007, 2013, 2020) △2025 평가인증 전 영역, 지표 인증 △2회 연속 교육부 원격대학 교육혁신 지원사업 대상에 선정된 국내 최초의 사이버대학이다. 2000년 사이버대학 인가를 받아 사이버대학 최초로 최첨단 대학 캠퍼스를 조성했다. 서울에 소재한 독립 인텔리전트 캠퍼스(1만6000㎡)를 비롯해 부산, 대구, 인덕원, 춘천, 광주, 인천, 분당 등 7개 지역 캠퍼스를 운영하고 있다.
AI를 가르치는 대학에서 AI로 배우는 대학까지
인공지능(AI) 교육 혁명의 시대, 서울사이버대는 AI 선도 대학으로서 AI 기술을 접목한 새로운 대학 교육에 앞장서고 있다. 공과대학 내 인공지능학과를 통해 AI 교육의 본부 역할을 담당하고 있으며 인공지능+X 융합 교육을 위한 AI융합대학과 함께 기존 학문의 경계를 넘어서는 AI 전문 및 융합 교육에 박차를 가하고 있다. 2025년부터 TTS(텍스트 투 스피치) 기반의 AI 휴먼을 활용한 강의 콘텐츠를 제작하고 있다. 교수 8명의 외모, 말투, 행동을 학습한 AI 휴먼이 인간처럼 자연스러운 목소리와 표정으로 교수자의 컨디션과 상황에 관계없는 안정적인 강의를 유지한다.
또한 서울사이버대는 사이버대학 중 가장 앞선 AI 기술력을 통해 학생 중심의 학습 환경과 효율적인 학업 지원 시스템을 제공하며 미래 교육의 표준을 만들어가고 있다. 서울사이버대가 자체 개발한 AI 챗봇과 AI 학습튜터는 미래 교육의 패러다임을 전환하는 에듀테크 솔루션으로 학생들이 자신의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 돕는 혁신적 모델로 자리 잡고 있다. AI 챗봇과 AI 학습튜터는 단순한 기술 적용을 넘어서 학생 중심의 미래 교육 비전을 실현, 학습 격차 해소와 글로벌 학습 환경 및 지속가능한 학습 환경을 지원한다.
2026 신설 학과(전공) 및 개편
서울사이버대는 2026학년도 학과(전공) 신설 및 개편을 통해 사회적 수요와 트렌드에 맞춘 교육을 제공한다. 문화예술대학 및 음악대학을 예술대학으로 통합했고, 반려동물산업학과, 스포츠지도학과, 응용수학·통계학과를 신설했으며, 드론·로봇공학과, 문예창작학과, AI커머스학과, 국방AI학과 등을 확대 개편했다.
△반려동물산업학과, 펫-테크 솔루션 전문가 양성=반려동물산업학과는 반려동물의 건강, 행동, 영양, 미용 및 관련 법규와 경영까지 아우르는 체계적인 융복합 교육을 제공한다. 졸업생들은 반려동물 산업 생태계 전반을 이해하고 새로운 시장을 창출하는 핵심 인재로서 동물보건사, 펫푸드 연구원 등 헬스케어 전문가나 펫테크 기업의 데이터 분석가, 행동지도사·미용사, 펫시터 등 전문 서비스 창업, 공공기관 동물복지 정책 담당 등 산업 전반으로 진출 가능하다. 관련 자격증으로는 국가자격증인 반려동물행동지도사, 축산기사와 민간자격증인 반려견훈련사, 반려동물관리사, 반려견지도사, 동물행동심리치료사, 클리커트레이너, 반려동물장례지도사, 반려동물식품관리사, 펫푸드지도사, 반려동물푸드전문가, 펫푸드스타일리스트, 반려견스타일리스트, 애견미용사, 펫케어상담사 등이 있다.
△스포츠지도학과, 스포츠로 배우고 지도력으로 성장=스포츠지도학과는 현대사회에서 증가하는 건강·여가·체육활동 수요에 대응해 학문적 기반 위에 실제 현장에서 적용 가능한 전문적 지도 역량을 함양하고 인문·사회적 소양을 겸비한 체육 전문인을 양성한다. 졸업 후 시도체육회 및 공공스포츠센터 스포츠지도자, 재활트레이닝 센터 운동지도자, 피트니스센터 지도자 및 창업, 재활병원 및 스포츠재활센터 운동전문가, 필라테스 지도자, 스포츠선수 트레이너, 체육대학원 진학이 가능하다. 관련 자격증으로는 국가자격증인 건강운동관리사, 전문스포츠지도사, 생활스포츠지도사, 유소년스포츠지도사, 노인스포츠지도사, 장애인스포츠지도사와 민간자격증인 퍼스널트레이너, 자세교정운동지도사, 선수트레이너, 필라테스지도자, 그룹트레이닝지도자 등이 있다.
△응용수학·통계학과, 수학적 사고와 통계적 추론으로 문제 해결=응용수학·통계학과는 수학적 사고와 통계적 추론을 바탕으로 데이터·AI·블록체인 시대를 선도할 실용적 수리 인재를 양성하는 학과다. 직장인과 비전공자도 단계별로 학습할 수 있도록 다양한 트랙별 커리큘럼 및 개인 맞춤 수업을 제공한다. 체계적인 교육과정을 통해 논리적 사고력과 실무 역량을 함께 갖춘 합리적 문제 해결형 인재로 성장할 수 있다. 졸업 후 수학·통계학·데이터사이언스·인공지능·금융수학·정보보호 등 관련 대학원에 진학할 수 있다. 또 데이터 분석가, 통계분석가, AI 모델링 전문가, 금융·보험·의료·공공·제조·교육 분야의 데이터 기반 의사결정 직무, 보안·블록체인·암호기술 관련 기업 및 연구소, 국가기관 및 데이터 전문기관, IT 기업, 교육기관 등에 진출 가능하다.
일반대학원 5개 학과 석사·박사과정 운영
서울사이버대는 교육부로부터 박사과정 개원을 승인받아 일반대학원을 운영하고 있다. 기존 사회복지학과와 상담·임상심리학과는 물론 새롭게 뷰티산업학과, 음악학과, AI융합기술학과 석사·박사과정을 개설, 총 5개 학과를 운영하고 있다. 6월 17일까지 2026학년도 후기 사회복지학과, AI융합기술학과, 음악학과 석사·박사과정과 뷰티산업학과 석사과정 신입생을 모집한다. 자세한 내용은 대학원 입학홈페이지에서 확인할 수 있다.
△사회복지학과, 지속가능한 사회복지 혁신 리더 양성=사회복지학과 석사·박사과정은 사이버대학 최초로 개설됐으며 지속가능한 사회를 선도하는 사회복지 혁신 리더 양성을 목표로 한다. 급변하는 현대사회를 지속가능한 사회로 만들어가는 실천적인 사회복지 전문가를 양성하기 위해 3대 교육 분야에 대해 특화 교육을 실시한다. ‘사회복지정책 및 행정전문가’ ‘사회복지 임상실천전문가’ ‘사회복지 데이터분석전문가’에 분야별 세부 교과목을 편성하고 있다. 관련된 연구회, 견학, 실습 프로그램을 운영하고 학생의 특성과 요구에 맞는 맞춤형 커리큘럼으로 졸업생들이 실무 전문가로서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원할 예정이다. 또한 국제적인 안목과 실력을 갖춘 인재 양성을 위해 해외 유수 대학과 활발한 학술 협력 프로그램을 진행하고 있으며 온라인 대학임에도 서울사이버대만의 전국 산학 연계 기관을 통해 현장 교육·실습 네트워크를 구축하고 있다. 졸업 후에는 사회복지 분야 공무원, 사회복지 및 사회서비스 부문 연구원, 사회적기업 설립 컨설턴트, 사회서비스센터 기관장, 노인 및 아동케어센터 기관장, 사회복지기관 및 시설의 전문가 등 다양한 분야로 진출이 가능하다.
△AI융합기술학과, 실전 역량을 갖춘 X+AI 인재 양성=AI융합기술학과 석사·박사과정은 공학 기반의 다양한 세부 분야(컴퓨터, 정보보호, 전기전자, 기계제어, 드론, 미디어, 기술창업 등)에 AI를 접목해 문제 정의-모델링-검증-적용까지 이르는 실전 역량을 갖춘 X+AI 인재를 양성한다. AI의 이론과 실무를 균형 있게 학습해 파이썬 기반 실습으로 실제 문제 해결 역량을 기른다. X+AI 전문가를 양성하기 위해 머신러닝·딥러닝 모델링 능력과 생성형 AI 활용 능력을 겸비한다.
△음악학과, 성악·피아노·음악치료 융복합 교육=음악학과 석사·박사과정은 온오프라인이 융합된 유연한 학습 환경 속에서 예술과 학문, 치료의 영역을 아우르는 융복합 교육을 통해 미래형 전문 음악인을 양성한다. 성악, 피아노, 음악치료의 세 전공 트랙으로 구성돼 있으며 실전 연주, 임상 활동, 학문적 탐구를 통해 예술적 감성과 전문성을 겸비한 인재로 성장한다.
△뷰티산업학과, K뷰티 확산과 전문적 인재 육성=뷰티산업학과 석사과정은 K뷰티의 글로벌 확산과 4차 산업혁명 시대의 기술 융합에 대응해 화장품 산업, 뷰티테크, 메디컬 뷰티를 아우르는 전문성과 연구 역량을 갖춘 인재 육성을 목표로 한다. 화장품산업, 뷰티테크·아트, 메디컬·실버 뷰티 분야에서의 전문성과 창의성을 겸비한 차세대 리더를 양성하며 AI·빅데이터, AR·VR 기반의 뷰티테크 연구, 글로벌 브랜드 전략, 메디컬·실버뷰티케어 등 산업 현장과 밀착된 교육을 제공한다.
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