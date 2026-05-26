온 가족 손잡고 “숲속을 걸어요”

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초록빛 신록이 터널처럼 드리운 25일 전남 담양군 메타세쿼이아길에서 관광객들이 산책을 즐기고 있다.

#전남 담양군#메타세쿼이아길#신록#관광객#산책#자연경관
박영철 기자 skyblue@donga.com
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