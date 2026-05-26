본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
온 가족 손잡고 “숲속을 걸어요”
동아일보
입력
2026-05-26 04:30
2026년 5월 26일 04시 30분
박영철 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260525/133988264/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
초록빛 신록이 터널처럼 드리운 25일 전남 담양군 메타세쿼이아길에서 관광객들이 산책을 즐기고 있다.
#전남 담양군
#메타세쿼이아길
#신록
#관광객
#산책
#자연경관
박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“손 떼고 서울~부산” 미인증 자율주행장치 판쳐
2
[머니 컨설팅]1주택자가 실거주하지 않고 비과세 받는 법
3
[속보]정용진 “진심으로 머리 숙여 사죄…용서 구한다”
4
“동작 봐라, 엎드려뻗쳐” 유세중 후보들에 ‘얼차려’… 민주당, 논란 일자 사과
5
[속보]정용진 “스벅 부적절 마케팅은 제 잘못…용서 구한다”
6
트럼프, 이란 농축우라늄 이란내 폐기도 수용 시사
7
“혈관 막혀 스텐트까지”…이경규 사례로 본 당뇨 전 단계 위험성
8
“99년식 시빅 몰다 테슬라 탄 기분” 韓잠수함 오른 加해군 호평
9
미군 “이란 미사일 발사대-기뢰부설함 표적 공습”
10
주가-수출 뛰는데… ‘거꾸로 환율’ 1520원 육박
1
추미애 “평생 국민에 사죄해도 모자랄 박근혜가 선거판에”
2
송미령, 스타벅스 논란에 “국산 차 많이 드셔주시길”
3
민주 선거 유세중 “엎드려뻗쳐” 논란…“공천 권력 맹종” 비판
4
“국힘 후보 선전을” 외치기 시작한 한동훈…박민식 “단일화 없다”
5
김기현, 스타벅스 마시며 “내 커피 내가 선택”
6
북갑서 또 ‘오빠’ 논란…김민전 “여기 잘생긴 오빠들 많아요”
7
육영수 여사 생가 찾은 박근혜 “국힘 후보에 일할 기회 달라”
8
연두색 번호판=부의 상징? 국세청장 ‘법인 슈퍼카’에 칼 뺐다
9
[속보]정용진 “스벅 부적절 마케팅은 제 잘못…용서 구한다”
10
주가-수출 뛰는데… ‘거꾸로 환율’ 1520원 육박
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“손 떼고 서울~부산” 미인증 자율주행장치 판쳐
2
[머니 컨설팅]1주택자가 실거주하지 않고 비과세 받는 법
3
[속보]정용진 “진심으로 머리 숙여 사죄…용서 구한다”
4
“동작 봐라, 엎드려뻗쳐” 유세중 후보들에 ‘얼차려’… 민주당, 논란 일자 사과
5
[속보]정용진 “스벅 부적절 마케팅은 제 잘못…용서 구한다”
6
트럼프, 이란 농축우라늄 이란내 폐기도 수용 시사
7
“혈관 막혀 스텐트까지”…이경규 사례로 본 당뇨 전 단계 위험성
8
“99년식 시빅 몰다 테슬라 탄 기분” 韓잠수함 오른 加해군 호평
9
미군 “이란 미사일 발사대-기뢰부설함 표적 공습”
10
주가-수출 뛰는데… ‘거꾸로 환율’ 1520원 육박
1
추미애 “평생 국민에 사죄해도 모자랄 박근혜가 선거판에”
2
송미령, 스타벅스 논란에 “국산 차 많이 드셔주시길”
3
민주 선거 유세중 “엎드려뻗쳐” 논란…“공천 권력 맹종” 비판
4
“국힘 후보 선전을” 외치기 시작한 한동훈…박민식 “단일화 없다”
5
김기현, 스타벅스 마시며 “내 커피 내가 선택”
6
북갑서 또 ‘오빠’ 논란…김민전 “여기 잘생긴 오빠들 많아요”
7
육영수 여사 생가 찾은 박근혜 “국힘 후보에 일할 기회 달라”
8
연두색 번호판=부의 상징? 국세청장 ‘법인 슈퍼카’에 칼 뺐다
9
[속보]정용진 “스벅 부적절 마케팅은 제 잘못…용서 구한다”
10
주가-수출 뛰는데… ‘거꾸로 환율’ 1520원 육박
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“용인 반도체 클러스터, 물 정화-재활용해야 수자원 리스크 줄여”
인구감소지역 숙박할인권 30만장 뿌린다…최대 7만원 혜택
이경규, 건강 이상설 직접 해명 “목이 쉬어서 그런 것”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0