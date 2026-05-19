‘상품권 사채’ 빌린 30대 여성, 숨진채 발견

변종 불법 사채인 ‘상품권 예약 판매’를 이용해 돈을 빌렸던 30대 여성이 숙박업소에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 여성이 사망하기 전 불법 추심 피해를 겪었는지 파악 중이다.
18일 서울 동대문경찰서에 따르면 지난달 1일 동대문구의 한 숙박업소에서 30대 여성이 숨진 채 발견됐다. 당시 경찰은 숙박업소 측으로부터 ‘사망자가 발생했다’는 112신고를 받고 현장에 출동했다. 경찰은 감식 결과 여성이 스스로 목숨을 끊었다고 보고 있다. 경찰은 “여성이 채권·채무 관계가 있었던 것으로 파악했고 이로 인해 숨진 것인지 확인 중이다”라고 밝혔다.
이 여성은 생활고에 시달리다가 3월부터 한 달여간 상품권 예약 판매 방식의 사채를 이용한 것으로 알려졌다. 상품권 사채는 급전이 필요한 사람에게 돈을 빌려준 뒤 며칠 후 더 큰 금액의 상품권으로 돌려받는 변종 불법 사채다. 특히 고리를 요구한 뒤 갚지 않으면 경찰에 ‘상품권 사기를 당했다’고 고소해 합의금까지 요구하는 경우도 늘고 있다. 상품권 사채는 연이율로 따지면 3000%가 넘는 경우가 많아 최근 법원에서도 대부업법 위반을 인정하는 확정 판결이 이어지고 있다.
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