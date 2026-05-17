부산 동삼동 패총서 고래뼈-작살 등 신석기 시대 유물 발굴

부산 영도구 동삼동 패총에서 7000여 년 전 바다 근처에 살던 신석기인의 것으로 추정되는 유물이 출토됐다.
부산박물관은 이와 관련한 현장 공개 설명회를 개최한다고 17일 밝혔다. 설명회는 유적 소개와 발굴 성과 발표, 현장 관람 순으로 진행되며 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있다. 참가자는 조사 과정과 유물 출토 상황을 직접 확인할 수 있으며, 학계 전문가가 동삼동 패총의 학술적 의미를 주제로 토론할 예정이다.
동삼동 패총은 1929년 발굴된 국가사적으로, 국립중앙박물관이 1971년까지 발굴 조사를 진행했다. 그 결과 신석기 시대의 대표적인 패총 유적으로 확인됐다. 우리나라에서 유일하게 신석기 유물인 ‘조개 가면’이 발굴된 곳이다. 1999년 부산박물관이 유물 전시관 건립과 유적 정비를 위해 실시한 발굴 조사에서도 곰 모양 흙 인형과 사슴 무늬 토기를 비롯하여 신석기 시대 유물 1500여 점이 출토됐다.
이번 발굴 조사는 영도구의 동삼동 패총 종합 정비계획 수립을 계기로 26년 만에 추진됐다. 지난해 8월부터 조사를 벌인 결과 7000여 년 전의 토기, 원반형 토제품, 고래 뼈, 작살 등이 출토됐다. 부산박물관 관계자는 “이번에 출토된 유물은 동삼동 패총에서 바다와 관련된 의례 행위가 이뤄진 것을 보여주는 구체적인 증거가 될 것”이라고 말했다.