업무중 쓰러진 30대 충주시 공무원, 4명에 새 생명 주고 떠나

충북 충주시 30대 공무원이 장기기증으로 4명의 생명을 살리고 떠났다.
14일 충주시에 따르면 여성청소년과 아동친화드림팀 소속 박준용 주무관(39)은 이달 6일 업무시간 중 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다. 박 주무관이 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태에 빠지자 가족들은 장기 기증을 결심했다.
2021년 공직에 입문한 고인은 생전 시민 복지와 아동 돌봄 현장에서 묵묵히 헌신해 왔다. 올해부터 지역아동센터 34개소 운영 지원과 현장 점검, 민원 대응 등의 업무를 맡은 고인은 늘 미소를 잃지 않고 책임감 있게 업무를 수행했다고 시는 전했다.
고인은 성실한 업무 태도와 따뜻한 성품으로 동료들 사이에서도 신망이 두터웠다. 동료 공무원들은 “생의 마지막 순간까지 아이들을 위한 업무에 최선을 다했다”면서 “항상 밝은 얼굴로 주변을 먼저 챙기던 따뜻한 친구같은 동료였다“고 떠올렸다.
시는 15일 오전 고인의 일터였던 충주시청 광장에서 노제를 엄수할 예정이다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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