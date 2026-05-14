삼성전자 파업 위기인데…정부는 왜 ‘긴급조정권’ 망설이나

법적·정치적 부담에 ‘최후 카드’ 신중…전문가 “압박용 성격 더 커”
반도체 공급망·수출 영향에도 ‘자율교섭 우선’ 기조 유지
삼성전자 노사 협상이 결렬되며 총파업 가능성이 커지자 정부의 긴급조정권 발동 여부에 관심이 쏠리고 있다. 반도체 생산 차질이 현실화될 경우 국가경제에 미치는 영향이 큰 만큼 재계에서는 정부의 적극 개입 필요성을 제기하고 있다.
다만 정부는 당장 긴급조정권을 검토하기보다는 자율교섭과 사후조정을 통한 해결에 무게를 두는 모습이다. 긴급조정권이 노동3권 제한 논란으로 이어질 수 있는 데다, 노사 자율교섭 원칙을 중시하는 현 정부 기조와도 맞물려 정부가 신중한 태도를 보이는 것 아니냐는 해석이 나온다.
‘최후 카드’로 떠오른 긴급조정권…발동 땐 노동3권 제한 불가피
긴급조정권은 ‘노동조합 및 노동관계조정법’에 따라 쟁의행위가 국민경제를 현저히 해칠 우려가 있을 경우 정부(고용노동부 장관)가 발동할 수 있는 제도다. 발동 시 노조의 쟁의행위는 즉시 중단되며 30일 동안 파업이 금지된다. 해당 기간 동안 노사는 강제적으로 조정 절차에 들어가게 되며, 사실상 정부가 노사 교섭 흐름을 직접 통제할 수 있는 구조가 만들어진다는 점에서 가장 강력한 개입 수단으로 평가된다.
그러나 이 같은 강제 조치는 헌법상 보장된 노동3권을 제한하는 조치라는 점에서 논란이 불가피하다. 특히 쟁의권은 노동자의 핵심 기본권으로 분류되는 만큼, 긴급조정권 발동은 단순한 행정 조치를 넘어 기본권 제한이라는 헌법적 쟁점으로 이어질 수 있다.
또한 노사 자율 교섭 원칙을 중시하는 현 정부 기조와도 충돌할 수 있어 정책적 부담이 크다는 지적이 나온다. 정부가 특정 기업의 파업을 중단시키는 방식으로 개입할 경우 ‘시장 개입’ 논란과 함께 노정 관계 악화로 이어질 가능성도 있다는 평가다. 여기에 ‘친기업적 개입’이라는 비판으로 이어질 가능성 역시 부담 요인으로 꼽힌다.
실제 긴급조정권은 제도 도입 이후 총 4차례만 발동된 바 있다. 1969년 대한조선공사 파업을 시작으로 1993년 현대자동차 파업, 2005년 아시아나항공과 대한항공 조종사 파업 등 국가 기간산업에 직접적인 타격이 예상된 경우에 한해 제한적으로 사용됐다. 이들 사례는 수출 차질이나 항공 운송 마비 등 단기간 내 국가 경제 전반에 즉각적인 충격이 발생할 수 있는 상황이었다는 점에서 공통점을 가진다.
경제 영향 vs 기본권 충돌…정부 ‘개입 수위’ 딜레마
이번 삼성전자 사안 역시 반도체 산업이라는 국가 핵심 산업과 직결돼 있다는 점에서 경제적 파장이 적지 않을 것으로 예상된다. 특히 글로벌 공급망에서 차지하는 비중과 수출 의존도를 고려할 때 생산 차질이 장기화될 경우 파급 효과가 확대될 수 있다는 우려도 나온다. 다만 현재로서는 단기간 생산 차질이 곧바로 국민경제를 현저히 해칠 수준에 해당하는지 여부를 두고는 판단이 엇갈리는 상황이다.
정부는 일단 긴급조정권 대신 대화를 통한 해결에 무게를 두고 있다. 김영훈 노동부 장관은 사후조정 결렬 직후 한 유튜브에서 “중노위 중재안이 의미 없다고 한 삼성전자 노조 판단을 존중한다”면서도 “정부 사후조정에는 기한이 없고, 자율교섭도 해야 할 것”이라고 말했다.
김 장관은 “파업을 하고 말고는 노조의 선택이지만, 정부는 파업까지 이르지 않도록 최선을 다해 대화를 주선하고 물밑이든 물 위로든 분초를 쪼개 양쪽을 조율하겠다”고 강조했다.
노동 분야 전문가들은 긴급조정권을 단순한 ‘비상 카드’가 아니라 제도적으로 예정된 선택지로 봐야 한다고 지적한다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “긴급조정제도가 지금까지 폐지되지 않고 유지되는 것 자체가 나름의 정책적 필요성이 인정되고 있다는 의미”라며 “민간 기업이라 하더라도 파업으로 인해 국가 경제적 피해가 막대한 경우 긴급조정의 길을 열어둔 취지”라고 설명했다.
그는 이어 “반도체가 수출에서 차지하는 비중과 공급망 파급력을 고려하면 삼성전자 파업의 경제적 영향이 작다고 보긴 어렵다”며 “긴급조정권은 발동 자체만으로도 노사에 압박으로 작용하는 카드”라고 말했다.
반면 김성희 고려대 노동대학원 교수는 “긴급조정권은 기본권을 제한하는 조치인 만큼 남용해서는 안 된다”며 “쟁의행위는 헌법이 보장한 권리로, 단순한 생산 차질이나 경제적 손실만으로 발동할 수 있는 사안은 아니다”라고 지적했다.
이어 “회복 불가능한 수준의 피해가 발생하는지 여부가 핵심 기준”이라며 “현 단계에서 긴급조정권은 실제 발동보다는 협상 압박 수단으로 해석하는 것이 적절하다”고 덧붙였다.
이처럼 긴급조정권을 둘러싼 필요성과 신중론이 동시에 제기되는 가운데, 정부 역시 개입과 자율 사이에서 대응 수위를 조절하는 모습이다.
결국 정부는 당분간 사후조정과 물밑 접촉 등을 통해 협상 재개를 유도하는 데 주력할 것으로 보인다. 긴급조정권이라는 선택지가 존재함에도 불구하고 이를 쉽게 꺼내 들지 못하는 이유 역시 이러한 복합적인 부담 요인에 있다는 분석이다. 즉 제도적 수단은 열려 있지만 실제 발동 여부는 경제적 파급력 뿐 아니라 정치·사회적 비용까지 함께 고려해야 하는 판단인 셈이다.
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