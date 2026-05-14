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사회
친구에게 피 나눈 우리도 헌혈 영웅
동아일보
입력
2026-05-14 04:30
2026년 5월 14일 04시 30분
변영욱 기자
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13일 서울 광진구 건국대 KU아임도그너 헌혈센터에서 열린 개소 5주년 기념 ‘헌혈 영웅, 고마워요’ 행사에서 헌혈견과 참가자들이 기념촬영을 하고 있다.
#헌혈
#헌혈견
#건국대
#기념행사
#헌혈 영웅
변영욱 기자 cut@donga.com
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