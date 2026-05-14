친구에게 피 나눈 우리도 헌혈 영웅

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13일 서울 광진구 건국대 KU아임도그너 헌혈센터에서 열린 개소 5주년 기념 ‘헌혈 영웅, 고마워요’ 행사에서 헌혈견과 참가자들이 기념촬영을 하고 있다.

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변영욱 기자 cut@donga.com
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