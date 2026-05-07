‘캥거루족’ 옛말, 서울 중년 5명 중 1명은 ‘솔로’…“나 혼자 산다”

서울에 거주하는 중년층(40~59세) 5명 중 1명은 미혼인 것으로 나타났다.
이들은 과거 부모에게 의존하던 ‘캥거루족’ 이미지에서 벗어나, 경제력을 바탕으로 독립한 1인 가구로 급격히 재편되는 양상을 보였다.
7일 서울시가 공개한 ‘서울시 중년 미혼의 삶’ 보고서에 따르면, 2024년 서울 40~59세 중년 인구는 약 274만 299명으로 집계됐다. 서울시 내국인 전체 인구 수인 약 896만 명의 31%다.
이 가운데 미혼 비율은 20.4%로 나타났다. 2022년 18.3%, 2023년 19.4%에 이어 매년 1%포인트가량 꾸준히 상승하고 있다. 성별로는 남성 미혼율이 24.1%로 여성(16.9%)보다 높았다.
● 경제력 갖춘 독립 가구 대세 늘어
중년 미혼 가구의 대부분은 1인 가구로 이동하는 모양새다. 중년 미혼 가구 중 1인 가구가 차지하는 비중은 2015년 61.3%에서 2025년 80.5%로 급증했다.
반면 부모 등과 함께 거주하는 2세대 이상 가구 비율은 같은 기간 33.5%에서 17.7%로 절반 가까이 줄어든 것으로 나타났다.
경제력은 중년 미혼의 삶의 질을 나누는 핵심 지표였다.
보고서에 따르면, 모든 조사 대상에서 월 소득이 낮아질 수록 삶의 질 지수는 전반적으로 낮아지는 모습을 보였다.
특히 월 소득 800만 원 이상의 고소득 미혼 1인 가구는 삶의 만족도(7.7점)와 행복지수(7.8점)가 전체 조사 대상 중 가장 높았다. 외로움을 느끼는 정도도 2.4점으로 가장 낮게 나타났다.
반면 소득이 200만 원 미만으로 부모와 함께 사는 미혼 가구의 경우 삶의 만족도와 행복지수가 각각 4.8점, 5.3점으로 나타났다. 그런가 하면 외로움 점수는 5.1점으로 조사 집단 중 가장 높았다. 가족과 함께 살더라도 경제적 빈곤이 겹치면 더 심한 소외감을 느낀 것이다.
● 고립되는 미혼 1인 가구들…“사회적 가족 체계 논의 돼야”
사회적 관계망은 미혼 가구의 취약점으로 지적됐다. 중년 미혼 1인 가구의 지역사회 소속감은 3.4점으로 기혼 가구(4.3점)보다 현저히 낮았다. 특히 40대 미혼 남성 1인 가구는 3.0점으로 성별과 연령대를 통틀어 최하위를 기록했다.
서울시는 “중년 미혼 1인 가구가 지속적으로 증가하는 상황에서 사회적 고립과 외로움 문제가 사회문제로 대두될 위험이 있다”며 “현재의 사회적 지원은 이들에게 충분히 미치지 못하고 있다”고 지적했다.
그러면서 과거 혈연 중심 돌봄 체계가 아닌 ‘사회적 가족’ 제도에 대한 논의가 필요하다고 강조했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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