이웃사랑 담아 식지 않는 빵

  • 동아일보

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6일 광주 북구 대한적십자사 광주봉사관에서 봉사원들이 소년소녀 가장이나 홀몸 어르신에게 전달할 빵을 만들고 있다. 이날 만들어진 빵은 120여 가구에 전달될 예정이다.

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광주=박영철 기자 skyblue@donga.com
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