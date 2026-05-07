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사회
이웃사랑 담아 식지 않는 빵
동아일보
입력
2026-05-07 04:30
2026년 5월 7일 04시 30분
박영철 기자
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6일 광주 북구 대한적십자사 광주봉사관에서 봉사원들이 소년소녀 가장이나 홀몸 어르신에게 전달할 빵을 만들고 있다. 이날 만들어진 빵은 120여 가구에 전달될 예정이다.
#광주
#북구
#대한적십자사
#빵 만들기
#120가구
#전달
광주=박영철 기자 skyblue@donga.com
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