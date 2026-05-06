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컨벤션센터 통째로 빌려 운동회… 두산에너빌리티 ‘가족 문화제’
동아일보
업데이트
2026-05-06 11:09
2026년 5월 6일 11시 09분
입력
2026-05-06 04:30
2026년 5월 6일 04시 30분
도영진 기자
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경남 창원국가산업단지 입주기업인 두산에너빌리티는 5일 창원컨벤션센터 1∼3전시장에서 ‘2026 두산 가족 문화제’ 행사를 개최했다고 이날 밝혔다.
이 행사는 지난해 어린이날에 이어 두 번째다. 축구장보다 1.3배 넓은 컨벤션센터 전시장(9376m²)을 거대한 실내 놀이공원으로 꾸며 벌룬쇼, 가족 합동 체육활동 등 다양한 체험 프로그램을 선보였다.
행사에는 창원 본사와 계열사인 두산모트롤, 협력사의 임직원 가족 등 4500여 명이 참석했다. 8일에는 노사 합동으로 창원 리베라컨벤션에서 자녀 교육 특강도 진행할 예정이다.
김동철 두산에너빌리티 부사장은 “앞으로도 일·가정 양립을 통한 가족 친화적인 기업 문화 조성을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.
#두산에너빌리티
#창원국가산업단지
#두산 가족 문화제
#창원컨벤션센터
#두산모트롤
#가족 체육활동
도영진 기자 0jin2@donga.com
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