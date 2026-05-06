정읍서 1894년의 농민군 함성-행렬 재현

9~11일 ‘동학농민혁명기념제’
전북 정읍시는 9∼11일 정읍 동학농민혁명기념공원 일원에서 ‘제59회 동학농민혁명기념제’를 개최한다고 5일 밝혔다. ‘다시, 사람이 하늘이다’를 주제로 농민군이 꿈꿨던 만민 평등과 자주독립 정신을 되짚고, 혁명 도시 정읍의 정체성을 전국에 널리 알리겠다는 의지를 담았다.
기념제는 9일 오전 공식 제례를 시작으로 막을 올린다. 평등 세상을 바랐던 농민군의 울림을 예술로 승화하는 전국 농악 경연대회, 미래 세대의 시각에서 혁명을 재조명하는 청소년 토론대회, 승리의 기쁨을 표현하는 춤 경연대회 등이 진행된다.
오후 6시에는 정읍 시민과 지역 농악단, 청소년, 문화예술인 등 511명이 참여하는 기념제의 하이라이트인 ‘그날의 함성’ 진군 행렬이 펼쳐진다. 이들은 1894년 당시 농민군의 기백을 장엄하게 재현하고, 플래시몹을 선보인다.
행사장 곳곳에 다채로운 체험 공간도 마련된다. 과거 말목장터를 구현한 부스에서 먹거리와 볼거리를 제공하며 시민이 직접 참여하는 벼룩시장 ‘달빛장터’와 거리 공연, 야간 경관 조형물 ‘1894로의 여행’이 방문객을 맞는다. 손태진, 조째즈, 먼데이키즈, 경서, 허각, 신동재 등 인기 가수들이 무대에 오르고, 정읍시립국악단의 특별기획 공연 ‘천명’이 펼쳐진다.
박영민 기자 minpress@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0