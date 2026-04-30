인천∼칠곡 소방헬기로 이송…29주 고위험 산모 무사히 출산

고위험 임신부가 인천에서 대구까지 300km에 가까운 거리를 소방헬기로 긴급 이송된 끝에 체중 840g의 미숙아를 무사히 출산했다.
30일 칠곡경북대학교병원에 따르면 이날 오전 인천 지역 한 병원에서 진료를 받던 임신 29주차 여성이 소방헬기를 타고 긴급 이송돼 첫 아기를 낳았다.
여성의 진통은 전날 시작됐다. 임신 주수가 이른 탓에 임신부와 태아 모두 위험해질 수 있어 고위험 임신부·신생아 통합치료가 가능한 상급 의료기관으로 신속한 전원이 필요했다. 이에 119구급대가 병원 10여 곳에 수용 가능 여부를 문의했지만 모두 난색을 표했고, 칠곡경북대병원이 이송을 수용했다. 곧장 헬기를 준비한 구급대는 약 2시간 만에 병원에 도착했다. 병원 측은 임신부 도착 소식을 접한 직후 곧바로 응급 분만 준비에 들어갔다. 의료진은 도착과 동시에 제왕절개 수술을 시행했고, 오후 1시 40분경 아기를 무사히 출산했다.
이날 태어난 아이는 여아로, 출산 직후 곧바로 신생아중환자실(NICU)로 옮겨져 집중 치료를 받고 있다. 신생아가 전반적으로 안정적인 상태를 유지하고 있다는 게 병원 측의 설명이다. 산모 역시 수술 이후 회복 경과가 양호한 것으로 전해졌다. 산모와 보호자는 “119구급대와 의료진의 신속한 대응 덕분에 안전하게 분만을 마칠 수 있었다”며 감사의 뜻을 전했다.
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