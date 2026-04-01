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사회
불 밝힌 연등 배경으로 찰칵
동아일보
입력
2026-04-30 04:30
2026년 4월 30일 04시 30분
김재명 기자
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부처님오신날을 20여 일 앞둔 29일 서울 종로구 조계사에 연등이 빼곡하게 걸려 있다. 조계사를 찾은 관광객들은 연등 아래에서 기념사진을 찍고 있다.
#부처님오신날
#서울
#종로구
#조계사
#관광객
#기념사진
김재명 기자 base@donga.com
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