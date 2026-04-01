[중부판/캠퍼스 소식]한국교원대 外

O…한국교원대(총장 차우규)는 5월 5일 교내에서 ‘색동 어린이날 큰잔치’를 개최한다. 초등교육과 학생회가 주관하는 이 행사는 물총놀이·칠교놀이 등의 놀이마당과 부메랑 비행기·자개부채 만들기 등의 체험마당을 비롯해 풍물패·태권무 시연·스포츠 치어리딩 등 다양한 공연이 펼쳐지고, 모터사이클 동호회와 승마클럽의 지도하에 무료 탑승 체험과 말 먹이주기, 소 달구지 체험, 포토존 등이 마련된다.
O…강원도립대(총장 최종균)는 5월 가정의 달을 맞아 2일 교내 이노베이션센터에서 ‘패밀리 메이커 페스타’를 개최한다. 페스타는 체험과 놀이, 교육이 결합된 가족 참여형 행사로 어린이를 동반한 지역 주민 누구나 참여할 수 있다. 비즈 팔찌 만들기, 3D 프린팅 로봇 조립, 수제 초콜릿 제작, 카네이션 배지 만들기, 에어바운스 등의 체험 프로그램이 준비돼 있다.
O…한국기술교육대(총장 유길상)는 고도화되는 인공지능 기술을 교육과 연구 현장에 연계하기 위해 그래픽처리장치(GPU) 기반 초고성능 연산 인프라를 갖춘 ‘인공지능(AI) 컴퓨팅센터’를 구축했다. 센터는 학생들이 수업에서 배운 내용을 실제 GPU 클러스터와 생성형 AI 도구를 활용해 실습함으로써 실무형 AI 인재 양성에 기여할 것으로 기대된다.
O…배재대(총장 김욱)는 4∼25일 주말마다 세종지역 고등학생을 대상으로 국가직무능력표준(NCS) 기반 직업기초능력 특강을 진행했다. 대학 측은 세종 미래고, 세종여고, 세종장영실고 학생들을 상대로 공공기관 채용 대비 문제 풀이와 유형 분석을 했다. 이 특강은 고용노동부의 고교생 맞춤형 고용서비스 사업 일환으로 세종교육청과 연계해 운영했다.
댓글 0