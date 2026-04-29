고1 평균키 男 173-女 161cm… 초중고생 30%는 비만-과체중

지난해 초중고생 10명 중 3명이 비만이나 과체중 상태인 것으로 나타났다. 또 스마트폰 사용 시간이 늘면서 학생들의 시력도 나빠졌다.
교육부는 28일 이런 내용의 ‘2025년 학생 건강검사 표본통계 결과’를 공개했다. 이는 전국 초중고교 중 표본으로 선정된 1131곳의 전체 학생(9만2620명)의 신체 발달 사항과 초등 1·4학년 및 중고교 1학년(3만2511명)의 건강검진 결과를 분석한 것이다.
조사 결과 지난해 비만과 과체중을 포함한 ‘비만군’ 학생은 29.7%로 전년(29.3%)보다 0.4%포인트 늘었다. 비만군 학생은 2021년 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 30.8%까지 오른 뒤 3년 연속 감소하다가 지난해 다시 반등했다. 학생들의 영양 섭취는 좋아진 반면 운동 시간은 줄어든 영향으로 풀이된다.
또 한쪽 시력이 0.7 이하인 ‘시력 이상’인 학생은 58.3%로 전년(57.0%)보다 늘었다. 초등학교 1학년에서는 시력 이상 학생이 30.4%였지만, 중학교 1학년 66.4%, 고등학교 1학년 74.5% 등으로 학년이 오를수록 시력이 크게 나빠졌다.
고1 남학생의 평균 키는 173.0cm, 여학생은 161.3cm로 남학생만 전년보다 0.1cm 늘었다. 몸무게는 같은 학년에서 남학생 70.5kg, 여학생 57.1kg으로 지난해보다 소폭 늘었다.
김수현 기자 newsoo@donga.com
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