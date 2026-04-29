왕 행차 퍼레이드-야간 드론쇼… 내일부터 김해서 가야문화축제

나흘간 대성동 고분군서 열려
28일 경남 김해시는 30일부터 다음 달 3일까지 나흘간 대성동 고분군 일원에서 ‘2026 가야문화축제’를 개최한다고 밝혔다.
가야문화축제는 가락국을 건국한 김수로왕 창국 정신을 기리고 우수한 가야 문화를 계승·발전시키기 위해 열리고 있다. 서기 42년 수로왕이 가락국을 세우고 500여년간 철기 문화와 해상 교역을 바탕으로 꽃피웠던 가야 문명의 문화유산을 기린다. 1962년 수로왕 춘향대제일(음력 3월 15일)에 맞춰 시작된 가락문화제와 2005년부터 2년간 열린 가야세계문화축전을 통합해 2007년부터 가야문화축제로 단장했다.
올해 축제는 ‘이천년 머문 자리, 빛의 가야가 깨어나다’를 주제로 대성동 고분군, 수릉원, 봉황동 유적지 일원에서 열린다. 2023년 유네스코 세계유산으로 등재된 대성동 고분군을 중심으로 빛 연출과 드론을 활용한 야간 콘텐츠를 늘려 역사적 가야 가치를 현대적으로 재해석한다.
김해시는 이번 축제를 체류형·시민 참여형 축제로도 운영할 계획이다. 수로왕 행차 퍼레이드와 숭선전 춘향대제, 드론라이팅쇼 ‘하늘빛 연희’, 국제자매도시 초청 공연 등 다양한 볼거리가 펼쳐진다. 빛 테마거리와 가야문화 체험마을 등 다양한 전시 및 체험 행사는 물론 피크닉 공간, 먹거리 콘텐츠도 강화했다. 부대 행사로는 제13회 가야무예대전, 전국 학생음악경연대회, 전국 학생미술대회 등도 열린다. 자원봉사자 210명은 축제 기간 안내와 질서 유지, 교통 지원 등 다양한 분야에서 활동할 예정이다.
김해시 관계자는 “시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 안전하고 완성도 높은 축제가 되도록 철저히 준비하겠다”고 강조했다.
도영진 기자 0jin2@donga.com
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