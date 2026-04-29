울주군에 640억 원 들여 변압기 공장 짓는다

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울산시-인흥산업 MOU 체결 울산 울주군에 변압기 완제품 공장이 들어선다. 지역 산업 기반 확대와 일자리 창출 효과가 기대된다. 울산시는 28일 시청 본관 시장실에서 산업용 기계 제조업체 인흥산업과 공장 신설을 위한 투자 양해각서(MOU)를 체결했다. 인흥산업은 경북 경주에 본사를 둔 HD현대일렉트릭 협력사로, 변압기 외함을 전문 생산해 온 기업이다.



협약에 따라 인흥산업은 울주군 두서면 KCC울산일반산업단지에 총 640억 원을 투입해 변압기 완제품 생산 공장을 신설한다. 단순 부품 생산을 넘어 완제품 생산으로 사업 영역을 확장하는 것으로, 울산 지역 내 전력기기 산업 생태계 강화에도 기여할 전망이다. 특히 인흥산업은 사업 추진 과정에서 울산시민을 우선 채용하고, 공사 및 물품 조달 시 지역 업체를 적극 활용하기로 했다. 이에 따라 건설 단계부터 운영 단계까지 지역경제에 파급 효과가 예상된다. 울산시는 이번 투자사업이 원활히 추진될 수 있도록 인허가 등 행정 지원을 제공할 방침이다.





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