하늘 치솟아 ‘태권 격파’

  • 동아일보

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26일 서울 송파구 올림픽공원에서 육군 태권도시범단이 격파 시범을 펼치고 있다. 국민체육진흥공단은 4월 마지막 주 스포츠 주간을 맞아 시민 참여형 체험 프로그램과 공연, 스포츠 이벤트 등을 포함한 ‘땀송송운동해봄제’를 이날 올림픽공원에서 열었다.

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김재명 기자 base@donga.com
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