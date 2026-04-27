충남 산-바다가 공유 오피스로… ‘트래블 페스타’ 열린다

[충청 멋과 맛에 반하다] 충남문화관광재단
충남문화관광재단이 충남 관광 활성화를 위한 대규모 통합 캠페인에 나선다. 재단은 ‘2025-2026 충남 방문의 해’의 성공적인 추진을 목표로 충남 관광 캠페인 ‘충남 트래블 페스타 2026’을 추진한다.
브랜드 경쟁력 강화-상품화 추진… 가을엔 지역 축제 연계 상품 개발
숙박 할인 프로모션 등 집중 운영… 천안-부여 등 자연에서 ‘워케이션’
이번 캠페인은 관광상품 개발부터 판매, 운영, 홍보·마케팅까지 전 과정을 연계한 통합형 관광 캠페인이다. 재단은 이를 통해 충남 관광의 브랜드 경쟁력을 강화하고 관광자원의 체계적인 상품화를 추진한다는 구상이다.
특히 서부내륙권 관광진흥사업과 충청유교문화권 관광진흥사업 등 권역별 핵심 사업과 연계한 관광상품을 개발하고 오는 9월과 10월에는 지역 축제 등과 연계한 시즌형 상품을 집중 운영해 외부 관광객 유입과 체류형 관광 확대를 유도한다는 전략이다.
또 전국 단위 여행사 및 온라인 여행 플랫폼(OTA)과 협력해 관광상품 기획전, 숙박 할인 프로모션, 입장권 연계 상품 등을 하반기부터 집중 운영할 예정이다. 관광객 참여형 프로그램과 소셜네트워크서비스(SNS) 기반 홍보를 병행해 관광 수요의 전국적 확산을 도모할 계획이다.
이기진 충남문화관광재단 대표이사는 “충남 트래블 페스타는 지역 관광의 매력을 효과적으로 전달하고 시장과 연결하는 통합 플랫폼형 캠페인”이라며 “충남 관광 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.
한편 재단은 이달부터 ‘2026 워케이션 충남’ 프로그램을 본격 운영하고 있다. 워케이션(Workation)은 일(Work)과 휴가(Vacation)를 결합한 근무 형태로 관광지에서 업무와 휴식을 병행할 수 있는 체류형 관광 모델이다.
올해 워케이션 충남은 지난해 운영 지역인 천안·공주·보령·아산·당진·부여·홍성·예산·태안 등 9개 시군에 논산 등 2∼3개 시군이 추가 참여해 운영 규모가 한층 확대됐다. 운영 기간은 상반기 6월 30일까지, 하반기 9월 1일부터 12월 12일까지다. 도내 관광자원과 연계한 다양한 프로그램을 제공할 계획이다.
특히 올해부터는 체류형 관광 활성화를 위해 3박 이상 장기 이용객에 대한 숙박 지원 혜택을 확대해 이용 편의를 높이고 지역 내 소비를 유도해 지역경제 활성화 효과를 극대화했다.
지난해 ‘워케이션 충남’ 참가자 237명을 대상으로 한 만족도 조사 결과 87%가 ‘만족’이라고 응답했고, 92%는 ‘재참여 의향이 있다’고 답하는 등 높은 호응을 확인했다.
또 참가자의 62%가 해당 지역을 처음 방문한 것으로 나타나 신규 관광객 유치 측면에서도 의미 있는 성과를 거둔 것으로 분석됐다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
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