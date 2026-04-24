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사회
중학교 여교사가 복도에 물감 뿌리고 난동…경찰 출동해 체포
동아일보
업데이트
2026-04-24 10:12
2026년 4월 24일 10시 12분
입력
2026-04-24 10:05
2026년 4월 24일 10시 05분
최재호 기자
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게티이미지뱅크
경기 포천시의 한 중학교에서 물감을 뿌리며 난동을 부린 교사가 경찰에 붙잡혔다.
경기 포천경찰서는 30대 여교사 A 씨를 아동학대와 재물손괴 등의 혐의로 체포해 조사 중이라고 24일 밝혔다.
A 씨는 전날 오후 12시 10분경 포천 소흘읍에 있는 한 중학교에서 복도에 물감을 뿌리는 등 재물을 훼손하고 학생들에게 공포감을 준 혐의를 받는다.
경찰은 학교 측 신고를 받고 출동해 A 씨를 현행범으로 체포했다. 그는 현재 유치장에 입감된 상태로 전해졌다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
#포천
#중학교
#물감
#교사
#아동학대
#현행범
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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