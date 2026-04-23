테이저건 맞고도 경찰에 주먹 휘두른 30대 “취해서 기억 안나”

서울 용산의 한 거리에서 30대 남성이 행인에게 시비를 걸고 경찰을 폭행한 혐의로 붙잡혔다. 경찰의 테이저건을 맞고 쓰러진 남성은 경찰차에 타는 순간까지 경찰의 턱을 때리며 난동을 부린 것으로 전해졌다.
경찰은 공무집행방해 혐의를 받는 30대 남성 A 씨를 입건해 조사 중이다. A 씨는 12일 오전 4시 30분경 용산에서 가게의 기물을 훼손하고 행인에게 시비를 걸다가 출동한 경찰을 때려 턱을 다치게 한 혐의를 받고 있다.
채널A가 22일 단독 공개한 폐쇄회로(CC)TV 영상에서 모자를 착용한 A 씨는 주먹을 휘둘렀다. 맞은 사람은 풀썩 쓰러졌다. 주변 사람들은 단체로 A 씨를 제지했다. A 씨는 경찰차 뒷유리에 머리를 부딪히기도 했다.
결국 경찰은 테이저건을 써 A 씨를 제압한 것으로 알려졌다. A 씨는 경찰차에 타는 순간까지 경찰의 턱을 때린 것으로 나타났다.
경찰은 공무집행방해 혐의로 A 씨를 입건했다. A 씨는 경찰 조사에서 만취 상태여서 기억이 나지 않는다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 A 씨를 상대로 자세한 사건 경위 등을 조사 중이다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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