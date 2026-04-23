‘주차난’ 인천 남동산단에 주차장 379면 조성

시범 운영 거쳐 8월부터 개장
고질적인 주차난을 겪어온 인천 남동국가산업단지 주차장 조성 사업이 마무리돼 8월부터 정식 운영을 시작한다.
전기차 충전설비 17기도 구축
22일 인천시에 따르면 최근 남동 근린공원 부지(논현동 445)에 지상 1층∼지하 2층, 전체면적 1만1693.84m2 규모의 공영주차장(총 379면)을 준공했다. 지상 22면과 지하 357면으로 구성됐으며 전기차 충전설비 17기도 구축했다. 주차장 상부에는 조경시설과 수목 6210주를 심고 공중화장실을 설치하는 등 시민 편의와 휴식 기능을 강화했다.
총사업비 250억 원(국비 50%, 시비 50%)이 투입된 이번 사업으로 기존 261면이던 주차 공간은 총 640면으로 확대됐다. 이에 따라 주차 수요 대비 실제 주차 공간 확보 정도를 나타내는 ‘주차 수급률’도 33.3%에서 81.6%로 크게 개선될 것으로 기대된다. 인천시는 주차 수급률 개선이 인근 상업지역 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망했다. 주차장이 들어선 곳은 남동대로와 수인선 철도가 인접해 접근성이 뛰어나 활용도가 높다.
인천시는 관리기관인 인천시설공단과의 인수인계 등 관련 절차를 마무리하고 시범 운영을 거쳐 8월 중 주차장을 일반에 개방할 계획이다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
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