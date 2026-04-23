“꽃밭에서 2030 남녀 소개팅”…2026고양국제꽃박람회 24일 개막

25만㎡ 수놓는 봄꽃… 4월 24일~5월 10일 개최
랜드마크 ‘시간여행자의 정원’…체험·공연 즐길거리 풍성
제18회 고양국제꽃박람회가 오는 24일부터 내달 10일까지 17일간 일산호수공원 일원에서 열린다. 꽃박람회는 고양시를 대표하는 축제다. 1997년 처음으로 막을 올린 후 지난해까지 국내외 관광객 900여만 명이 방문했다.
올해는 ‘꽃, 시간을 물들이다’를 주제로 열린다. 화려한 야외전시, 실내 특별전시, 공연 및 이벤트, 플라워마켓 등이 25만㎡ 규모를 가득 채운다.
이동환 고양특례시장(고양국제박람회재단 이사장)은 “꽃박람회는 정원과 예술이 결합된 축제와 국내외 기업들의 비즈니스가 함께하는 국내에서 유일한 종합 화훼 박람회”라며 “다채로운 즐거움이 가득한 꽃박람회에서 특별한 봄날의 추억을 만들어 보시길 바란다”고 말했다.
● 과거·현재·미래 담은 테마별 정원 조성
올해 야외전시는 머물고 참여하는 공간으로 전환해 주제의 몰입도를 끌어올린다. 정원은 과거·현재·미래를 담은 테마별 정원으로 꾸몄다.
‘시간여행자의 정원’은 꽃을 매개로 삼아 시간여행 승강장을 구현한다. 한국 전통 천문기구인 혼천의에서 영감을 얻은 메인 조형물과 해시계·물시계를 형상화해 공간을 구성한다. 높이 13m, 폭 26m 규모의 메인 조형물에서는 회전하는 구형 꽃이 시간의 흐름을 나타낸다.
메타세쿼이아 가로수길을 활용한 ‘빛담정원’은 한국의 전통미를 살린 입체적인 구조물과 자연의 빛을 담은 행잉 정원으로 꾸몄다.
심신의 안정과 치유를 테마로 한 정원도 마련된다. ‘마음의 온도 정원’은 나의 감정을 꽃과 색으로 표현하고 MBTI, 퍼스널 컬러 등을 접목해 관람객들의 참여를 유도한다.
‘플라워 세러피 정원(테라피 가든)’은 수목과 어우러진 자연스러운 조경과 휴식 공간을 제공한다. 힐링 정원에서는 반려식물 심기 등 정서적 치유 프로그램을 직접 체험해 볼 수 있다.
추억을 테마로 한 ▲그 시절 그 꽃 정원 ▲추억의 골목 정원 ▲화(花)답하라 1997 등도 특별한 시간을 선사한다.
박람회 곳곳에서는 꽃과 어우러진 특별한 프로그램이 진행된다. 장미원에 조성된 ‘로즈 페스타’ 정원에선 장미공방(체험존), 퍼포먼스 공연 등이 열린다. 20~30대 남녀를 대상으로 진행하는 ‘로테이션 소개팅’도 준비돼 있다. 꽃과 함께 이성과 자연스러운 만남을 가질 수 있는 자리다.
또한 EBS 인기 캐릭터와 함께하는 ‘펭수의 꽃놀이 정원’에는 약 5m 규모의 커다란 펭수 공기 조형물(에어 조형물)을 중심으로 캠핑 감성을 살린 피크닉 테마 공간이 조성된다. 5월 1일에는 펭수를 직접 만날 수 있는 이벤트를 진행할 계획이다.
● 글로벌 화예작가전…국내외 신품종·이색 식물 집합
실내 화훼교류관에서는 5개국에서 5명의 작가가 참여하는 글로벌 화예작가전 ‘플로럴 오디세이(Floral Odyssey)’가 열린다. ‘기억의 색채’를 주제로 ▲샹탈 포스트(Chantal Post, 벨기에) ▲지코 나탈리아(Zhikko Natalia, 러시아) ▲이라티 타마릿(Irati Tamarit, 스페인) ▲솔로몬 레옹(Solomon Leong, 홍콩) ▲김종국(Kim Jong Kook, 대한민국) 작가가 자신만의 색깔을 표현한다.
또한 콜롬비아, 에콰도르, 인도네시아 등 약 30개국이 참여해 각국의 진귀한 꽃들을 선보인다. 얼음 결정이 맺힌 듯한 신비로운 ‘엘사 튤립’, 화경 15cm 이상인 대형 다알리아, 1.2m 길이의 ‘자이언트 장미’ 등 이색식물이 시선을 사로잡는다.
화훼산업관에서는 화훼 신품종을 전시하며 해외 품종 30여 개, 국내 품종 170여 개 등 새로운 품종을 선보인다. 또 재단과 한국수목원정원관리원이 공동 추진하는 캠페인을 통해 관람객들은 흙과 씨앗을 손으로 빚는 ‘시드볼’을 만들어 산불 피해 지역을 돕는 활동에 참여할 수 있다.
실내 무대에서는 ▲제13회 프러저브드플라워컵 경진대회(4월 26일) ▲한국꽃꽂이대회(4월 30일) ▲아이에이치케이(IHK)컵 플라워디자인 경진대회(5월 2~3일) ▲제8회 어린이 꽃장식대회(5월 5일) ▲아마추어 꽃장식대회(5월 5일) 등이 열린다.
● 버스킹·장밋빛무대 공연…볼거리 풍성
다채로운 공연과 이벤트도 마련됐다. 24일 개막일 수변무대에서는 고양시립합창단을 시작으로 ‘미스트롯2’에 출연한 가수 김다현이 축하공연을 펼친다.
공연 프로그램은 수변무대, 버스킹무대, 장밋빛무대 등 3곳에서 열리며 대중음악과 트로트를 비롯해 성악, 플루트, 치어리딩, 장년(시니어) 패션쇼 등 풍성한 볼거리가 펼쳐진다. 수변무대 주변으로는 꽃박람회 기간에만 즐길 수 있는 수상꽃자전거가 마련된다.
한울광장 인근에서는 고양 플라워마켓이 열린다. 지역 내 30여 개 화훼농가에서 직접 재배한 우수한 품질의 화훼류를 직접 판매하고, 농특산물과 이색 소품 등 판매장도 운영한다.
● 대중교통 이용객 입장권 할인 혜택
입장권은 일반권 1만5000원, 우대권 1만2000원으로 고양시민·대중교통 이용객·다자녀(자녀 2인 이상) 가정에는 3000원의 추가 할인이 적용된다.
아울러 ‘꽃길열차’ 등 코레일관광개발 봄꽃 여행상품을 이용한 방문객은 여행 당일에 받은 안내 문자나 안내문을 현장 매표소에 제시하면 정상가보다 20%(3,000원) 할인된 가격에 입장권을 구매할 수 있다. 파주평화임진각곤돌라, 아쿠아필드, 아쿠아플래닛 또한 해당 입장권을 제시하면 20% 할인이 가능하다.
꽃박람회장은 3호선 정발산역 1번, 2번 출구로 나오거나, 수도권광역급행철도-에이(GTX-A) 킨텍스역 2번 출구를 이용하면 된다. 또 수도권광역급행철도-에이(GTX-A)를 이용하는 관람객은 원마운트 앞 버스 정류장에서 무료로 셔틀버스에 탑승할 수 있고, 임시주차장(까치주차장) 이용객을 위한 셔틀버스도 운행할 예정이다. 자세한 사항은 고양국제꽃박람회 누리집(https://www.flower.or.kr)에서 확인할 수 있다.
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