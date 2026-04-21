반팔 입다 외투 챙겨… 역대 가장 늦은 한파특보

북서쪽에서 불어온 찬 공기의 영향으로 기온이 하루 새 10도 안팎 떨어지며 4월 하순 들어 처음으로 한파특보가 발령됐다. 주말 사이 30도를 넘나드는 초여름 날씨를 보이다가 한순간에 역대 가장 늦은 한파특보가 내려진 것이다.
기상청은 20일 강원 남부 산지와 충남 공주 금산, 전북 무주에 한파주의보를 발령했다. 한파주의보는 아침 최저기온이 3도 이하로 전날보다 10도 이상 하락하고 평년 기온보다 3도 낮을 것으로 예상될 때 발효된다. 공주는 아침 최저기온이 20일 12도로 떨어진 데 이어 21일에는 2도까지 하락할 것으로 예보됐다. 금산과 무주도 아침 최저기온이 20일 각각 13.7도와 14.1도에서 21일 2도로 하락한다. 한파특보 체계를 갖춘 2005년 7월 이후 가장 늦게 발령된 한파주의보는 2021년 4월 13일 중부와 남부지방 내륙 및 산지에 내려진 특보였다.
한반도에는 이달 13일부터 형성된 ‘고기압 지붕’의 영향으로 따뜻한 남동풍이 지속적으로 유입되며 평년보다 10도가량 높은 초여름 날씨가 이어졌다. 하지만 20일부터 찬 북서풍이 들어오며 기온이 급격히 떨어졌다.
21일 아침 최저기온은 2∼11도, 낮 최고기온은 16∼22도로 예보됐다. 고농도 황사까지 유입되면서 이날 전국 대부분 지역에서 미세먼지 농도가 ‘매우 나쁨’ 수준을 보일 것으로 전망된다.
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