72억 상당 짝퉁 명품 판매책 적발…동대문 상가 1개층 자리잡아

동대문에서 외국인 관광객을 주요 대상으로 가짜 명품을 판매해 온 일당이 서울시 당국에 적발됐다. 이들 제품의 정품 추정가만 약 72억 원 상당인 것으로 파악됐다.
20일 서울시 민생사법경찰국은 대표 관광지인 동대문에서 건물 한 층을 독점하며 위조 상품을 판매해 온 일당 2명을 적발해 지난 16일 검찰에 송치했다고 밝혔다.
압수된 위조 상품은 총 1649점이다. 정품 추정가 약 72억원으로, 서울시 위조 상품 수사 이래 역대 최대 규모다.
압수품은 위조한 명품 브랜드 상표가 부착된 가방 868점, 지갑 653점, 시계 128점 등으로 최상위 등급 위조품들로 조사됐다.
검거된 일당 2명은 10년간 대형 쇼핑몰 건물 한 층 대부분을 점유한 채 외국인 관광객을 대상으로 기업형 매장을 운영했다.
이들은 관광 가이드와 연계한 단체 구매로 대량 매출을 올렸다. 또 은밀한 암호·신호를 활용했는데, 매장 내부에 외국 명품 잡지들을 비치한 뒤 지나가는 고객의 구매 의사를 확인했다.
매장 안팎에 10여 대의 폐쇄회로(CC)TV를 설치하는 등 치밀함을 수법을 썼다. 특히 별도의 비밀 창고를 곳곳에 산발적으로 운영하는 등 단속됐을 때 전체 물량이 노출되지 않도록 대비하기도 했다.
서울시 민사국은 이들을 검거하기 위해 6개월간 끈질긴 추적과 잠복을 이어왔다. 디지털 포렌식 전문 인력 투입 등 최첨단 수사 역량을 발휘해 분산 은닉된 위조상품과 증거들을 확보했다.
변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 “앞으로도 위조 상품 유통 행위를 더욱 강력히 수사하겠다”고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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