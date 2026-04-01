제주, 소상공인에 5000만 원까지 특별보증

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골목형 상점가엔 1000만 원 추가

제주도가 제주시 민속오일시장에서 소비 촉진 캠페인을 벌이는 모습. 제주도 제공
제주도가 제주시 민속오일시장에서 소비 촉진 캠페인을 벌이는 모습. 제주도 제공
경기 침체와 유가 상승으로 어려움을 겪는 제주 소상공인을 위한 ‘특별보증’이 실시된다.

제주특별자치도는 ‘소상공인 경영회복지원 특별보증’을 시행한다고 19일 밝혔다.

올해 특별보증 규모는 총 300억 원이다. 도비 4억 원과 신용보증재단 출연금 16억 원 등 총 20억 원의 재원으로 운용된다. 긴급 자금이 필요한 소기업과 소상공인의 원활한 자금 조달을 지원하는 데 초점을 맞췄다.

지원 대상은 신청일 기준 제주도 중소기업경영안정자금 추천서를 발급받아 사업을 운영 중인 소기업과 소상공인이다. 금융권과의 협업을 통해 수요자 부담 금리는 기존 2.25%에서 2.05%로 낮췄다. 업체당 최대 보증액은 5000만 원이다. 지역 상권 활성화를 위해 ‘골목형 상점가’ 지정 사업자에게는 보증 한도를 최대 1000만 원 추가 지원하는 우대 정책도 함께 시행한다.

신청 편의성도 높였다. 제주신용보증재단의 ‘보증드림’ 애플리케이션을 활용하면 재단을 직접 방문하지 않고도 비대면 자동 심사를 통해 신청부터 심사까지 한 번에 처리할 수 있어 신속한 자금 지원이 가능하다. 보증 희망자는 ‘보증드림’ 앱에서 심사를 마친 뒤 도내 8개 협약 금융기관에서 대출을 실행하면 된다.

제주도 관계자는 “담보 능력이 부족해 자금난을 겪는 소상공인들에게 이번 보증이 실질적인 버팀목이 되길 기대한다”며 “현장 목소리를 반영한 금융 정책을 지속적으로 발굴해 지역경제 회복을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

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송은범 기자 seb1119@donga.com
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