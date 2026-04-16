엄마에 “사랑해” 마지막 말 남기고…7명에 새삶 선물한 30살 청년

“사랑해.”
뇌출혈로 쓰러진 뒤 잠시 의식을 회복한 오선재 씨(30)는 눈을 감기 전 어머니에게 이렇게 말했다. 가족과 친구에게 장기기증을 하고 싶다는 뜻을 여러 차례 밝혀온 오 씨는 이후 7명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.
한국장기조직기증원은 2월 6일 조선대병원에서 오 씨가 심장과 폐, 간, 양측 신장, 양측 안구를 기증하고 눈을 감았다고 16일 밝혔다.
기증원에 따르면 오 씨는 1월 18일 식당에서 불의의 사고로 의식을 잃었다. 병원으로 이송된 오 씨는 뇌출혈 진단을 받고 수술실로 옮겨졌다. 수술을 마치고 잠시 의식을 회복한 오 씨는 어머니에게 “사랑해”라는 말을 남겼다. 이후 다시 상태가 악화됐고, 오 씨는 끝내 의식을 회복하지 못했다.
오 씨는 평소 친구들에게 장기기증 의사를 여러 차례 밝혀온 것으로 알려졌다. 그의 어머니인 최라윤 씨는 아들과의 생전 약속을 떠올리며 장기기증을 결심했다. 오 씨는 어머니에게 “그냥 세상을 떠나면 의미가 없으니, 삶의 마지막 순간에 다른 생명을 살리겠다”고 말했다.
오 씨의 어머니는 아들의 장기기증에 동의한 날 본인도 장기기증 희망 등록에 동참했다. 아들의 나눔 정신을 이어가기로 한 것이다.
오 씨는 전남 광양에서 2남 1녀 중 맏이로 태어났다. 다섯 살에 아버지를 여의고 홀어머니, 동생들와 함께 지냈다. 일에 지쳐 귀가한 어머니를 위해 식사를 준비하고 동생들을 살뜰히 챙겼다.
오 씨는 고등학교 때부터 아르바이트를 하며 스스로 용돈을 벌었다. 배달, 화물차 운전, 보험설계사 등 다양한 일에 도전하며 성실히 살았다. 2024년 정직원으로 입사한 뒤에는 어머니에게 “이제 돈 버는 일만 남았으니 걱정 마라”며 “나중에 꼭 집도 사주겠다”라고 말했다.
활발한 성격을 지닌 오 씨는 친구가 많았던 것으로 전해졌다.
초등학생 때부터 오 씨와 친구로 지내온 위성준 씨는 “항상 모임 분위기를 이끌던 친구”라며 “빈자리가 너무 크다”고 했다. 그러면서 “평소 장기기증에 대해 긍정적으로 말했던 친구인 만큼 하늘나라에서도 장기기증한 것에 뿌듯해하고 자랑스러워할 것”이라고 했다.
어머니 최 씨는 아들에게 마지막 인사를 전하면서 “너무 보고 싶다. 미안하다”며 오열했다. 친구 위 씨는 오 씨에게 “하늘나라에서 멋있게 살고 있어”라며 “우리 다시 만날 때까지 남은 가족 잘 보살피겠다”라고 약속했다.
한국장기조직기증원 이삼열 원장은 “아들과의 약속을 지키기 위해 기증에 동의해 주신 유가족의 숭고한 뜻에 경의를 표한다”라며 “기증자가 남긴 고귀한 생명나눔의 가치가 우리 사회에 널리 퍼질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0