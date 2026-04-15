인천공항 파업중 변기에 ‘휴지 뭉텅이’…노조원 검찰 송치

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 15일 14시 37분

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막힌 변기 사진. (독자 제공) 뉴스1
막힌 변기 사진. (독자 제공) 뉴스1
지난해 추석 연휴 기간 인천국제공항공사 자회사 파업 당시 공항 화장실 변기를 일부러 휴지로 막히게 했다는 혐의를 받는 노조원이 검찰에 넘겨졌다.

15일 인천국제공항경찰단은 공동재물손괴 등 혐의로 전국민주노동조합총연맹(민노총) 공공운수노조 인천공항지부 환경지회 소속 노조원 A 씨를 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 밝혔다.

A 씨는 지난해 10월 추석 연휴 기간 공항 제1여객터미널의 화장실 변기에 다량의 화장지를 넣어 변기를 막히게 한 혐의를 받는다.

경찰은 공사의 고소장을 접수한 뒤 노조원 A 씨와 인천공항지부장, 환경지회장 등 3명을 입건해 조사를 벌였지만 나머지 2명에 대해선 혐의가 없다고 판단했다.

이 사건은 지난해 국회 국토교통위원회 국정감사에서도 도마 위에 오른 바 있다. 당시 국민의힘 김은혜 의원은 공항 변기가 휴지로 막힌 사진을 공개하며 문제를 제기했다.

김 의원은 “(변기를 막히게 한 인물이) 민노총 조합원으로 특정됐다는데 맞나”라고 물었다. 이에 이학재 당시 공사 사장은 “특정이 됐다”며 “변기를 고의로 막히게 한 것으로 판단이 돼 경찰에 수사를 의뢰할 예정”이라고 답했다.

당시 인천공항지부 등은 근무 조건 개선 등을 요구하며 파업을 벌였다.

#인천공항#변기#휴지#화장실
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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