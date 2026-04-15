추락 韓조종사 구한 스리랑카 근로자, ‘강제 추방’ 면했다

공군 도움으로 합법적 체류 자격 얻어
비행 중 추락한 한국 공군 조종사를 구했던 스리랑카 국적의 외국인 노동자가 공군의 지원으로 강제 추방 위기에서 벗어나 합법적인 체류 자격을 얻었다.
미등록 체류 법칙금도 전액 면제하기로
13일 국방일보에 따르면 지난 2022년 8월 경기 화성시 제부도 인근 해상에서는 임무 수행 중이던 공군 ‘F-4E 전투기’가 엔진 화재로 추락하는 일이 발생했다. 당시 조종사 2명은 비상 탈출에 성공했지만, 후방석 조종사는 바다에 빠졌다.
인근 김 양식장에서 일하던 스리랑카인 루완 씨와 동료들이 사고를 목격하고 즉시 배를 몰아 현장으로 접근했다. 이들은 양식장 도구를 이용해 줄을 끊고 조종사를 구조했고 이후 구조 헬기가 위치를 찾을 수 있도록 연막탄을 터뜨렸다.
이 사건 이후 루완 씨를 비롯한 당시 조종사를 구한 이들은 지역 사회 표창을 받았다. 이후 루완 씨는 비자 만료로 미등록 체류 신분이 돼 강제 추방 위기에 놓였다.
이에 공군본부는 본부 법무실과 정훈실을 통해 당시 사고 조종사의 증언 등 입증 자료를 모아 “국가적 조력자를 보호해야 한다”는 입장을 법무부에 전달했다.
이에 법무부는 이달 10일 루완 씨의 특별 공로를 인정해 미등록 체류 범칙금을 전액 면제하고 취업이 가능한 ‘G-1’ 체류 자격을 부여하기로 했다.
루완 씨는 국방일보와의 전화 인터뷰에서 “도움을 바라고 구한 것은 아니지만 공군과 한국 국민이 저를 위해 나서 주셔서 감사하다”며 “앞으로도 대한민국에 도울 일이 있다면 온 힘을 다해 돕고 살 것”이라고 전했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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