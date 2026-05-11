개미 80%, 1분기 평균 848만원 수익…70대이상은 1873만원 벌었다

올해 1분기(1~3월) 신한투자증권 계좌를 사용한 개인투자자 10명 중 8명은 국내 주식시장에서 수익을 낸 것으로 나타났다. 이들의 3개월간 평균 수익은 800만 원을 넘어선 것으로 집계됐다.
신한투자증권은 11일 이 같은 개인투자자 계좌 분석 내용을 공개했다. 전체 계좌 수는 공개하지 않았다. 신한투자증권에 따르면 1분기에 국내 주식을 매도해 수익을 실현한 투자자 비중은 80%로 평균 848만 원을 벌어들였다. 반면 손실을 낸 20%의 투자자는 평균 496만 원을 잃었다.
개인투자자 수익의 1등 공신은 삼성전자였다. 1분기에 삼성전자 주식을 매도한 투자자는 평균 714만 원의 차익을 실현했다. 이어 SK하이닉스(594만 원), 현대차(341만 원), 한미반도체(254만 원) 순으로 평균 수익이 높았다.
개인 투자자의 연령대가 높을수록 수익도 높았다. 1분기 중 국내 주식을 매도한 개인 투자자의 성과를 연령대별로 보면 70대 이상이 1873만 원의 수익을 냈다. 20대(143만 원)의 13배 규모다. 60대는 1011만 원, 50대는 732만 원으로 나타났다. 이어 40대는 398만 원, 30대는 221만 원으로 조사됐다. 성별로 구분하면 남성은 평균 739만 원, 여성은 386만 원의 수익을 올렸다.
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