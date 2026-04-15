안동 바이오생명 국가산단, 예비타당성조사 통과

경북도는 안동시 풍산읍 일대에 조성 예정인 ‘안동 바이오생명 국가산업단지’가 재정경제부의 예비타당성조사를 최종 통과했다고 14일 밝혔다. 산단은 이번 조사에서 비용편익비(B/C) 1.57, 종합 평점(AHP) 0.551을 기록하며 사업 타당성을 확보했다. 경제성과 정책적 필요성을 동시에 인정받은 결과라는 게 경북도의 설명이다.
안동 바이오생명 국가산업단지는 총사업비 3465억 원을 투자해 약 100만㎡ 규모로 조성될 예정이다, 한국토지주택공사(LH)와 경북개발공사가 공동 시행한다. 바이오의약 및 백신 산업을 중심으로 경북 북부권 바이오산업 거점으로 육성한다. 올해 설계 용역을 시작으로 2028년 착공, 2033년 준공이 목표다.
경북도와 안동시는 기업 유치와 산업단지 계획 보완에 힘을 쏟으며 수요 기반을 확보해왔다. 이 같은 노력이 사업성 개선으로 이어지며 이번 예비타당성 통과라는 성과로 나타났다는 평가다. 사업이 본궤도에 오르면 생산 유발 약 8조6000억 원, 고용 유발 약 2만9000명 등의 효과로 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 보인다. 경북도는 이번 사업을 포함해 미래 전략산업 육성에도 속도를 내고 있다. 안동을 중심으로 울진, 경주를 잇는 ‘바이오·수소·원자력’ 산업벨트를 구축해 지역 산업 지형 구조를 혁신한다는 구상이다.
장영훈 기자 jang@donga.com
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