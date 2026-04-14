홍성 용봉산서 여성 추정 백골 발견…국과수 감식 의뢰

충남 홍성군 용봉산에서 백골 상태의 유골이 분산된 채 발견돼 경찰이 신원을 확인 중이다. 유골은 실족 신고를 받고 출동한 구조대원이 우연히 발견했다.
13일 홍성경찰서에 따르면 전날 오후 3시20분경 충남 홍성 홍북읍 용봉산에서 중년 여성으로 추정되는 인골이 발견됐다.
유골은 실족 신고를 받고 출동한 소방대원이 인명 구조 후 내려오는 과정에서 발견했다.
유골은 두개골과 정강이 뼈 등이 분산돼 있었고, 이미 백골화 된 상태였다.
경찰은 유골을 수습해 국립과학수사연구원에 신원 확인을 의뢰했다.
경찰 관계자는 “슬리퍼와 정강이뼈 등 몇 가지 다른 유골이 여기저기 분산돼 있었던 걸 발견했다. 유류품은 없었다”고 밝혔다.
이어 “중년의 여성으로 오래된 것 같다는 것 밖에는 추정할 수 있는 게 없다”며 “국과수에 감정을 의뢰하고 신원을 특정하는데 주력하고 있다”고 전했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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