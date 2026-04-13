제주서 ‘중병’ 걸리면 뭍 나가는 설움 해소되나

중증질환 볼 상급병원 없어
원정 진료비 2000억 원 훌쩍
복지부, 13일 제주권역 신설
3차 의료기관 지정 눈앞으로
제주도민의 다른 지역 원정 진료비가 한 해 2000억 원을 넘긴 가운데 중증질환자를 전문적으로 치료하는 ‘상급종합병원’이 제주에 들어설 것으로 보인다. 13일 제주특별자치도에 따르면 최근 보건복지부는 ‘상급종합병원 지정 및 평가 규정’ 개정을 고시하고, 제주를 독립 권역으로 최종 분리했다.
지역 의료 전달 체계는 동네 의원급인 1차 병원과 일반 종합병원급인 2차 병원, 중증질환자를 전담하는 300병상 이상의 3차 병원 등 단계별 의료기관이 제 역할을 할 때 완성된다. 하지만 제주에는 1·2차 병원만 있고 상급종합병원인 3차 의료기관이 없는 상황이다.
제주에 상급종합병원이 없는 이유는 서울 진료 권역으로 묶였기 때문이다. 도민의 수도권 병원 이용률이 높고 인구가 적다는 이유에서다. 그러나 서울 권역에는 서울아산병원, 삼성서울병원 등 이른바 ‘빅5’를 포함해 대형 병원이 즐비해 도내 의료기관이 이들과의 경쟁에서 이길 가능성은 없다.
이로 인해 중증질환을 앓는 도민은 원정 진료에 나설 수밖에 없었다. 2024년 기준 다른 지역 의료기관에서 진료받은 도민은 14만5054명으로, 이들이 지출한 원정 진료비는 2204억 원에 달했다. 원정 진료비는 2015년 914억 원, 2020년 1724억 원, 2021년 1929억 원 등 매년 급증하고 있다. 특히 의료계는 순수 진료비 외에 항공료와 숙박비 등 부대 경비를 다 포함하면 2024년 원정 진료에 드는 비용이 연간 3000억 원 이상일 것으로 추정한다.
이에 제주도는 권역 분리를 위해 2023년부터 진료 인프라 현황 분석, 추진 전담팀(TF) 회의 5회, 고시 개정건의 17회, 국회 토론회 2회, 타 시도 방문 조사, 도내 준비 병원 현장 간담회 5회 등을 추진해 왔다.
이번 권역 분리 결정으로 제주도는 제주공공보건의료지원단 및 준비 병원과 협력해 절대평가 기준 충족 여부를 점검하기로 했다. 또 6월 상급종합병원 지정 신청 공고 및 접수, 8~11월 지정평가 수행, 12월 평가 결과 확정·공표를 거쳐 2027년 1월 상급종합병원 진료 개시를 목표로 하고 있다. 현재 상급종합병원 지정에 도전하는 도내 의료기관은 제주대병원과 제주한라병원 등 2곳이다.
제주특별자치도 관계자는 “상급종합병원은 도민 건강권 보호는 물론 제주도가 추진 중인 지역완결형 필수 의료체계 구축에도 필요하다”며 “도내 종합병원들과 긴밀히 협력해 제6기 상급종합병원 지정을 이뤄내겠다”고 말했다.
한편 지난해 12월 제주대병원은 제주에 거주하는 19세 이상의 제주도민 503명을 대상으로 상급종합병원 필요성에 대한 여론조사를 진행했다. 조사 결과 ‘매우 필요하다’ 60.7%, ‘어느 정도 필요하다’ 34.3% 등 ‘필요하다’의 응답률이 95.1%를 차지했다. ‘불필요’는 4.9%(전혀 필요하지 않음 1.4%, 별로 필요하지 않다 3.5%)에 그쳤다.
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